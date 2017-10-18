33. Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası'nın tanıtım yapıldı
Sancaktepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde 33.’sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası’nın basın toplantısı gerçekleştirildi.
"Amacımız yeni Hamza'lar yetiştirmek"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep de turnuvanın katılımının geniş olduğunu belirterek, "Düzenlenecek olan turnuvada 11 ülkeden 150 sporcuyu sporun başkenti İstanbul'da buluşturuyoruz. Uluslar arası arenada her zaman yüzümüzü güldüren güreşe destek vererek yeni Hamza'ların, yeni Nazmi'lerin yetişmesini sağlamak istiyoruz. Güreş bizim için çok farklı bir yerde. Amacımız her şampiyonada şampiyonlar çıkararak bayrağımızı göndere çektirmek. Gelecekte hep beraber yapacağımız çalışmalarla Türk sporu da daha iyi yerlere gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı.
(BM-ORT-S)
18.10.2017 12:15:18 TSI
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Kaynak: IHA
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:21
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 39
Yorum
Derinmavi29 Hayirlisi olur insallah takim dipte daha kotusu olamaz zaten
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Bonservisini siz belirleyin
Toplam 16
Yorum
saim 50 uzeri olmali, monoca defansindaki adama 60 milyon istediyse, cenk haydi haydi 50 uzeri olur...
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 2
Yorum
lafebesifb beşiktaş monacoyu yendi ne olmuş ki ! .....
33. Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası'nın tanıtım yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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