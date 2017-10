Sancaktepe'de bulunan Damatris Palace Hotel'de yapılan basın toplantısında İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Cemil Boz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep ve katılımcılar hazır bulundu. 20-22 Ekim tarihleri arasında Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak olan turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Cemil Boz, çok anlamlı ve güzel bir organizasyon öncesinde birlikte olduklarını söyleyerek, "Adına yakışır bir organizasyon olması için hep birlikte işbirliğiyle elimizden geleni yapmaya çalıştık ve devam ediyoruz. Bu bağlamda güreş , her uluslar arası şampiyonada bizi milletçe gururlandıran bir branş. Şampiyonlarımız her turnuvadan yüzünün akıyla geldi. 33.'sünü düzenleyeceğimiz Cumhuriyet Turnuvası'nı, şampiyonlarımızdan Taha Akgül'ün isminin verildiği salonda yapalım dedik. Burada hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Sancaktepe Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Organizasyonda 11 ülke yer alacak. Her yıl daha geniş kapsamlı ve katılımlı olacaktır. Adı Cumhuriyet Turnuvası olunca daha anlamlı olması gerekiyor. Sağolsunlar bize fazlasıyla destek verdiler. Biz de layıkıyla bu organizasyonu yapmak istiyoruz. 11 ülkeden 150 sporcu katılacak. Geçtiğimiz yıl 70-80 sayısında sporcu vardı. Her geçen gün sayı artacaktır. Biz bu sayıyı sınırsız yapsak belki 500 katılımcı olacaktır ancak amacın dışına çıkacaktır. Daha kaliteli bir organizasyon olmasını istiyoruz. Bu kapsamda Allah rahmet eylesin Taştan hocası yad ediyorum. Kendisi çok emekler harcadı. Organizasyona destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep de turnuvanın katılımının geniş olduğunu belirterek, "Düzenlenecek olan turnuvada 11 ülkeden 150 sporcuyu sporun başkenti İstanbul'da buluşturuyoruz. Uluslar arası arenada her zaman yüzümüzü güldüren güreşe destek vererek yeni Hamza'ların, yeni Nazmi'lerin yetişmesini sağlamak istiyoruz. Güreş bizim için çok farklı bir yerde. Amacımız her şampiyonada şampiyonlar çıkararak bayrağımızı göndere çektirmek. Gelecekte hep beraber yapacağımız çalışmalarla Türk sporu da daha iyi yerlere gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı.(BM-ORT-S)18.10.2017 12:15:18 TSINNNN