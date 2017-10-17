 Güreş'in nabzı Pasinler'de atacak – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Güreş'in nabzı Pasinler'de atacak

    Güreş'in nabzı Pasinler'de atacak

    Pasinler 1.Adnan Oral Minikler Güreş turnuvası 21 Ekim 2017 Cumartesi günü Pasinler kapalı spor salonunda başlıyor. Pasinler kaymakamlığı, Pasinler Belediye Başkanlığı ve Türkiye İl Temsilciliği tarafından organize edilen Minikler Adnan Oral Güreş turnuvasına Erzurum ve ilçelerinden 150’nin üzerinde güreşçinin katılması bekleniyor.

    Turnuvaya katılacak olan güreşçilere Pasinler Kaymakamlığı tarafından ilk 3 derece yapan sporculara spor malzemesi hediye edilecek. Pasinler Belediye Başbakanlığı tarafından ise ilk 3 dereceye giren sporculara para ödülü ve çeşitli hediyelerinin yanı sıra akşam müsabakaların bitiminde sporculara kaplıca etkinliği düzenleyecek. Pasinler kaymakamı Harun Ersin Polat, "Böyle etkinliklerin ilçemizde düzenlenecek olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bu tür spor etkinliklerinin halkımızın ayniyat duygularını artıracaktır. Şimdiden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
    Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ise, "Türkiye İl Temsilciliği tarafından ilçemizde organize ettiği için teşekkür ederim. Bu tür organizasyonlara her zaman desteklemeye devam edeceğiz. İlçede çocuklara sporu sevdirmenin yolu bu tür organizasyonlardan geçiyor. Rahmetli Adnan Oral abimizin turnuvaya isminin verilmesi de bizleri ayrıca duygulandırdı. Güreşlere katılacak olan tüm sporcularımıza şimdiden centilmence bir müsabaka olmasını temenni eder ve başarılar dilerim" dedi.

    Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Battal Alpkılıç ise; "Böyle bir turnuvayı Pasinler ilçemizde düzenlemek istedik. Bu konuda ilçe Kaymakamımız ve belediye başkanımızla görüştük. Güreş turnuvasını Pasinler ilçemizde yapmak istiyoruz sağ olsunlar onlarda bizlere sponsor oldular. Güreş Federasyonu İl Temsilciliği olarak Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat'a ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'na şükranlarımızı sunar, tüm Pasinler halkımızı kapalı spor salonuna davet ediyoruz" diye konuştu. Alpkılıç, ayrıca bu tür turnuvaların her yıl ilçede rahmetli olmuş Güreş sporuna hizmet etmiş büyüklerin isimleri vereceklerini belirtti.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güreş'in nabzı Pasinler'de atacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.