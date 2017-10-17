Güreş'in nabzı Pasinler'de atacak
Pasinler 1.Adnan Oral Minikler Güreş turnuvası 21 Ekim 2017 Cumartesi günü Pasinler kapalı spor salonunda başlıyor. Pasinler kaymakamlığı, Pasinler Belediye Başkanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilciliği tarafından organize edilen Minikler Adnan Oral Güreş turnuvasına Erzurum ve ilçelerinden 150’nin üzerinde güreşçinin katılması bekleniyor.
Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ise, "Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilciliği tarafından ilçemizde organize ettiği için teşekkür ederim. Bu tür organizasyonlara her zaman desteklemeye devam edeceğiz. İlçede çocuklara sporu sevdirmenin yolu bu tür organizasyonlardan geçiyor. Rahmetli Adnan Oral abimizin turnuvaya isminin verilmesi de bizleri ayrıca duygulandırdı. Güreşlere katılacak olan tüm sporcularımıza şimdiden centilmence bir müsabaka olmasını temenni eder ve başarılar dilerim" dedi.
Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Battal Alpkılıç ise; "Böyle bir turnuvayı Pasinler ilçemizde düzenlemek istedik. Bu konuda ilçe Kaymakamımız ve belediye başkanımızla görüştük. Güreş turnuvasını Pasinler ilçemizde yapmak istiyoruz sağ olsunlar onlarda bizlere sponsor oldular. Güreş Federasyonu İl Temsilciliği olarak Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat'a ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'na şükranlarımızı sunar, tüm Pasinler halkımızı kapalı spor salonuna davet ediyoruz" diye konuştu. Alpkılıç, ayrıca bu tür turnuvaların her yıl ilçede rahmetli olmuş Güreş sporuna hizmet etmiş büyüklerin isimleri vereceklerini belirtti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:09
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Ustalık devri
Toplam 8
Yorum
*** İlede benim doğrularım diye tutturup saçma bir sistemle takımı sahaya çıkarmazsa Galatasarayın galip geleceğinden hiçbir şüphem olmaz
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G.Saray'da Volkan Demirel endişesi
Toplam 6
Yorum
Volkan Bu maç Volkan'ın maçı olacak GS 'yi bir kez daha kaptanın sayesinde yeneceğiz. Hadi kaptan sıra sende göster büyüklüğünü.
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Yıldızlar takipte
Toplam 1
Yorum
bjk advers Yıldızlarmış takip ediliyorlarmış falan filan işte !
Güreş'in nabzı Pasinler'de atacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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