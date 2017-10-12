 Milli sporcuya kurşun – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Milli sporcuya kurşun

    Milli sporcuya kurşun
    2016 Olimpiyatları'nda bronz kazanan güreşçi , önceki gece silahlı saldırıya uğradı. Trafikte tartıştığı kişilerin silahından çıkan iki kurşunla hastaneye kaldırılan milli sporcunun durumunun iyi olduğu açıklandı. Şu an iyi olduğunu belirten Cenk, "Ameliyatlık bir durum yok. Spor hayatımla ilgili olarak da 10 güne toparlarım" dedi.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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