MİLLİ GÜREŞÇİYE SİLAHLI SALDIRI!
Grekoromen sporcu Cenk İldem trafikte tartıştığı kişiler tarafından bacağından vuruldu.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, dün gece trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul'da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:20
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
FC LİVERPOOL ULAN BU BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYADA GÖRDÜĞÜM FUTBOL BİLGİSİ EN SIFIR TARAFTAR GURUBU NEGRODE BU SEZON 5 GOL BİLE ATAMAZ GUİZA ONDAN DAHA İDİ.
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
marasli cenk tosun cok kaltileti bir oyuncu en azindan 25-40 eder. ingilizlere gidecegine bjk kalsin. ispanyol iyi ama bjk büyük mü tartilisir
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BAYILTIYOR!
Toplam 4
Yorum
1905gs Gomis tek başına bir şey yapmaz -forvert mutlaka alınmalı-Torres alınsa super olur.
MİLLİ GÜREŞÇİYE SİLAHLI SALDIRI! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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