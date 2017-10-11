 MİLLİ GÜREŞÇİYE SİLAHLI SALDIRI! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    MİLLİ GÜREŞÇİYE SİLAHLI SALDIRI!

    MİLLİ GÜREŞÇİYE SİLAHLI SALDIRI!

    Grekoromen sporcu trafikte tartıştığı kişiler tarafından bacağından vuruldu.

    2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi , dün gece trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    İki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

    İstanbul'da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:20
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