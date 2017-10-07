Recep Kara altın kemerin sahibi oldu
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara 3. kez başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi oldu.
Hidayet Arıkan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi izledi.
14 kategoride yapılan güreşlere toplam 400 sporcu katıldı. Güreşlerin sonunda başpehlivanlık karşılaşması yapıldı. Rakiplerini yenerek finale kalan Recep Kara, finalde Hamza Köseoğlunu yenerek 28. Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.
Altın kemerin sahibi olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Recep Kara, "İki yıldır ben birinci oluyordum. Bu sene de birincilik nasip oldu. Tabii finalde güreştiğimiz Hamza Köseoğlu kardeşimiz de bu sene Kırkpınar'da 3. oldu. Yağlı güreş adına gelecek vadeden bir sporcumuz. İnşallah ilerleyen senelerde çok güzel görürüz kendisini. Usta çırak ilişkimiz devam ediyor ama iki hafta önce beni Balıkersir'de yenmişti. Burada rövanşı almış olduk" dedi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:39
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BEDAVAYA ALMAM
Toplam 10
Yorum
denız antalya beşiktaş durusu böyledir arkadaslar düşenın arkasından vurulmaz
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''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 23
Yorum
Celalettin Küçükyiğit Lucescu Ön Tane Fatih TerimAbullah Avcı yapar,Yardımcı Ertuğrul Sağlam,Yıldıray Baştürk,RüştüReçber olmalı,Tayfur ile olmaz israr etmeyin
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 7
Yorum
nedo bence kaybetcek birşeyimiz kalmamışken tüm gençleri deneyrlim.gelecek için
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