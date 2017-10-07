Recep Kara altın kemerin sahibi oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara 3. kez başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin sahibi oldu.

Erbaa Belediyesi tarafından ilçe merkezinde düzenlenen güreş müsabakalarını, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, İl Jandarma Komutanı Albay

Hidayet Arıkan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi izledi.



14 kategoride yapılan güreşlere toplam 400 sporcu katıldı. Güreşlerin sonunda başpehlivanlık karşılaşması yapıldı. Rakiplerini yenerek finale kalan Recep Kara, finalde Hamza Köseoğlunu yenerek 28. Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.



Altın kemerin sahibi olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Recep Kara, "İki yıldır ben birinci oluyordum. Bu sene de birincilik nasip oldu. Tabii finalde güreştiğimiz Hamza Köseoğlu kardeşimiz de bu sene Kırkpınar'da 3. oldu. Yağlı güreş adına gelecek vadeden bir sporcumuz. İnşallah ilerleyen senelerde çok güzel görürüz kendisini. Usta çırak ilişkimiz devam ediyor ama iki hafta önce beni Balıkersir'de yenmişti. Burada rövanşı almış olduk" dedi.