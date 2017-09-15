Aydın, yaptığı açıklamada, 2015'te ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan itibaren 2016 Rio Olimpiyatları ve 21-26 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki şampiyonada ciddi başarılar elde ettiklerini anlattı.

Paris'teki şampiyonada Güreş Milli Takımı'ndan Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Yasemin Adar'ın altın, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün gümüş, Soner Demirtaş, Evin Demirhan ve Atakan Yüksel'in bronz madalya elde ettiğini anımsatan Aydın, "Göreve geldiğimiz günden beri başarı çıtamızı düşürmedik." dedi.

Taha ve Rıza'nın gönüllerin şampiyonu olduğunu vurgulayan Aydın, "Metehan Başar ve Yasemin Adar gibi yeni şampiyonların çıkması bizi sevindirdi. Grekoromen ve kadınlarda başarılıydık. Grekoromen takımı dünya üçüncüsü oldu. Her organizasyonda üstüne koyarak ilerliyoruz. Serbestte bir kazamız oldu. Taha'nın ikinciliği bizim için nazarlık. Taha, 2-3 kez olimpiyat şampiyonu olabilecek yetenekte bir sporcumuz. İyi bir serbest takıma sahibiz. 8 sıkletin beşinde madalya maçı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğunluğuna rağmen Dünya Şampiyonası öncesi sporcuları tek tek arayarak başarı dilediğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız şampiyonadan sonra da başarılı sporcularımızı tebrik etti. Antrenörlerimiz ve sporcularımız için büyük bir motivasyon oldu. Başbakanımız da başarılı sporcuları tek tek aradı. Bu hiçbir ülkenin yapmadığı bir durum. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, camiamızın içinden ve bizden daha çok heyecan duydu. Şampiyona öncesi kampları ziyaret etti. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Federasyon olarak sporcu ve üst yönetim arasında iyi bir sinerji yakaladık. Sporcuların başarıları, bu sinerjinin ürünü. Brezilya'nın futbolu, Uzak Doğu'nun judosu bizim de güreşimiz var. Bizlerin Türk milleti olarak her alanda başarılı olmamız gerekir. Ülke olarak başarısızlığı kabul edemeyiz. Güreşte hiç yenilmemeliyiz. Güreş bizim ata, milli sporumuz. Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti de bu noktadan. Bundan dolayı federasyon olarak ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz."



"Sorumluluklarımızın bilincindeyiz"

Aydın, güreşte 50-60 yıl önceki başarılı döneme yeniden kavuştuklarını belirterek, "Çıta sürekli yükseliyor. Bu bizi hem heyecanlandırıyor hem de sorumluluk yüklüyor." değerlendirmesini yaptı.

Federasyon yönetimi, teknik heyet ve sporcuların üzerine düşeni yapmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Aydın, "İyi niyetle ata sporumuzu bir yere taşıma gayreti içindeyiz. İki yıldan beri de başarı grafiğimiz hiç düşmedi. Bakanlığımızın, devlet büyüklerimizin ve 80 milyon milletimizin beklentilerinin yükseldiğini biliyoruz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Biz Ermeni, Alman, ABD'li sporcuyla karşılaşırken tribün rakiplerimizi destekliyor. Bunları gördük. Bu bizi kamçılıyor ve daha çok çalışarak başarılı olmamız gerektiğinin farkındayız." diye konuştu.



"Orası magazin yeri değil"

Musa Aydın, kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine geçen Yasemin Adar'ın bir ilki gerçekleştirdiğini ifade etti.

Şampiyona sonrası Erdem Yiğit'in mindere çiçek ve yüzükle çıkarak Yasemin Adar'a evlilik teklifinde bulunmasına onay vermediğini vurgulayan Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

" Orası dünya şampiyonası, biz 80 milyon Türk insanını temsil ediyoruz. Orası magazin yeri değil. Bizim örf, adet ve geleneklerimiz var. Biz Avrupalı değiliz. Evlilik dinimizde mukaddes bir durum. Aile gider tanışır, sonra istenir. Bir geleneğimiz var. Karşı çıkmama rağmen bu olay oldu. Bu çocuk oyuncağı değil. Milletimiz bizden İstiklal Marşı'nı okutmamızı bekliyor diye uyardım. Buna rağmen maalesef oldu. Benimle Erdem görüştü. Sporcumuz görüştüğü halde yapsaydı bir cezai yaptırım uygulardık. Paris'te yaptıkları tamamen magazin. Yasemin'i uyardım. Yasemin aklı başında bir kızımız. Kendisinin dışında geliştiğini anlattı."



Ödül müjdesi

Aydın, Türkiye'de güreşe ilginin son yıllarda yeniden arttığını ve bu ilginin başarıyla orantılı olduğunu dile getirdi.

Başarıların karşılığında olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Aydın, "Bizi yalnız bırakmayan, dua eden milletimize de teşekkür ediyoruz. Milletimizin özlem duyduğu günler." dedi.

Ödüllerin yönetmelik gereği taksitle ödendiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Sporcularımız 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız ile görüştüler. Taleplerini ilettiler ve kendileri de olumlu cevap verdiler. En kısa zamanda ödüllerini alırlar. Bütün sporcularımızı yakından tanıyan bir Cumhurbaşkanımız var. Bakanımız da içimizden gelen biri. Bu sıkıntıları federasyon başkanlığı döneminden biliyor. Sporcularımızın taleplerine bu nedenle olumlu yanıt verdiler. Sporcularımız alın terinin karşılığını en kısa zamanda alır."