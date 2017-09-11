Taha Akgül hedef koydu
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül dünya şampiyonasında ikinciliğe üzüldüğü ancak hedefinin 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda ikinci kez şampiyon olmak olduğunu söyledi.
"2020 olimpiyatları için çalışma devam edeceğim"
Son düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için elinden geleni yaptığını belirten Akgül, "Biraz taktik hata yaptım. Müsabaka 10-8 bitti. Nasip değilmiş nasibimizde bu varmış. Ben hazırlanış sürecinde de elimden geleni yaptım. Erzurum'da ve Bolu'da kamp yaptım. Bir fedakarlık yaptım ona rağmen müsabakada maçın son 10 saniyesine kadar mücadelemi de yaptım. Ama nasip olmadı. Daha önce defalarca yendiğim sporcuya yenildim. Üç ay önce Avrupa şampiyonasında ikinci turda 10-0 teknik üstünlükle yenmiştim. Nasip değilmiş hakkımızda hayırlısı inşallah bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz. Sporda bunlar var. Bizim bunları yaşaması gerekiyordu. Önemli olan 2020 olimpiyatları büyük hedef orası Avrupa ve dünya şampiyonlukları aslında olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcu için çok da önemli değil. Ben inşallah çok da kafayı takmadan inşallah 2020 olimpiyatları için çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.
Eski olimpiyat şampiyonu Hamza Yerlikaya da Taha Akgül'e destek olarak, "Hedefin sonunda güzel mutluluk büyük bir başarı bekliyorsa sabredeceksin. Sabırla yoluna devam edeceksin. Bu tarz trafik kazalarını görmeyeceksin, duymayacaksın. Sağır olacaksın. Çünkü toplum başarılı olduğunda büyük yerlere koyar başarısızlıkta da çok alt mertebelere indirir toplum olarak biz hep başarılı insanları severiz. Onun için nefsi davranmadan çalışmadan da taviz vermeden el birliğiyle, gönül birliğiyle dua edeceğiz. Taha kardeşimizde 2020 olimpiyatlarına daha iyi, başarılı olabilmenin yollarını arayacak. Her gün daha iyisini yapmaya çalışacak. Her gün daha mükemmelini yapmaya çalışacak" şeklinde konuştu.
Yerlikaya: "Cumhurbaşkanımız da ikinciliğe üzüldü"
Taha Akgül'ün dünya şampiyonasındaki final maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediğini anlatan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızla çok müsabaka izledik ama Taha'nın maçına özellikle çok üzüldüğünü Malazgit'e seyahate gittiğinde bile oradaki ikinciliğe ne kadar üzüldüğünü uçaktaki insanlara beyan etti. Taha'yı ne kadar sevdiğini ne kadar önem verdiğine ben Cumhurbaşkanımızla bulunduğum ortamda şahit oldum. Bu tür trafik kazaları olur kısa zamanda kaportayı yenileyip yola devam edeceğiz. Çünkü hepimiz bu yoldan geçtik. Yenildik, yendik. Önemli olan zirvede çok kalıp aşağıda kısa kalabilmektir" ifadelerini kullandı.
Programı Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş takip etti. Programın sonunda Vali Gül Taha Akgül, Hamza Yerlikaya ve Ahmet Ayık'a çeşitli hediyeler verdi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:29
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
ANTEPLİ 24 atıf ı sağ açık oynat hoca çok iyi olmuş atıf kaleye dikine giden adam dır atıf dırardan daha iyi.
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 25
Yorum
misafir Elinde açık oyuncuların var. 2 tesadüf gol attı diye Tolga mı oynar. Sol taraf koridor gibi. Adamlar korneri bile rahat kullanıp golü attı.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
05 İSMAİL SEN NASIL FUTBOLCU OLMUŞSUN ŞAŞIYORUM SANA
Taha Akgül hedef koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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