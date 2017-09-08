 Zeynep Yetgil bronz kazandı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    bronz kazandı

    Zeynep Yetgil bronz kazandı
    ATİNA'da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası serbest stil 49 kiloda Belaruslu rakibi Natallia Varakina'yı 5-0 yenen , bronz madalya kazandı.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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