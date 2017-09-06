Muhammet Furkan, altın madalyaya uzandı
Muhammet Furkan Dursun, Dünya Şampiyonu oldu
Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammet Furkan Dursun, finalde karşılaştığı Rus rakibi Muhammed Evloev'i zorlu bir mücadele sonunda 5-3 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
Genç güreşçi, Litvanyalı rakibini 8-4, İranlı rakibini 3-1 ve Belaruslu rakibini 3-1 yenerek geldiği finali kazanmayı başararak altın madalyaya uzandı.
Milli güreşçi, Temmuz ayında Avrupa 2'ncisi olmuştu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:51
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
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