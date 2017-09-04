Güreşte yeni heyecan bu gün başlıyor

SON dönemde güreşte önemli zaferler elde eden Türkiye, bu kez yıldızlar kategorisinde sahne alacak. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayacak. 7 gün sürecek organizasyonda Türkiye 30 sporcuyla mücadele edecek.