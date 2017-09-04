 Güreşte yeni heyecan bu gün başlıyor – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    Güreşte yeni heyecan bu gün başlıyor

    Güreşte yeni heyecan bu gün başlıyor
    SON dönemde güreşte önemli zaferler elde eden Türkiye, bu kez yıldızlar kategorisinde sahne alacak. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayacak. 7 gün sürecek organizasyonda Türkiye 30 sporcuyla mücadele edecek.
    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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