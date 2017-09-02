Sözünü tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinden altın madalya istediğini belirten Kayaalp, “Dünya şampiyonu olarak sözümü tuttum. Çok mutluyum” açıklamasını yaptı

Dünya Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda, Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi yenerek 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, FOTOMAÇ'a çok özel açıklamalar yaptı. Paris'teki şampiyona öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız bana, 'Bu sefer şampiyonluk istiyorum. İkincilik bizi kesmez' dedi. Ben de kendisine altın madalyayı alacağıma dair söz verdim. Şükürler olsun dünya şampiyonu olarak sözümü tuttum. Çok mutluyum. Müsabaka sonrası Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Kendisi sözümü tuttuğum için tebrik etti" dedi.



8.5 AY ÇALIŞTIM

Dünya şampiyonasında altın madalyayı Türkiye'ye kazandırmak için yaklaşık 8.5 aydır durmadan çalıştığını söyleyen Kayaalp şampiyonluğu şöyle anlattı: "Emeğimin karşılığını ilk olarak mayıs ayında Sırbistan'da 7. Avrupa şampiyonluğumu alarak aldım. Dünya şampiyonasında kendime güveniyor altın madalyayı alacağıma inanıyordum. Final günü insan stres oluyor ama ben profesyonelim. Konsantre oldum ve maçı kazandım. Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşımızı yeniden okutmak bana nasip olduğu için şükrettim." "Güreşi bıraktıktan sonra sporu asla bırakmayı düşünmüyorum" diyen Kayaalp, sözlerini şöyle noktaladı: "Hayatıma anladığım konuda devam etmek istiyorum. Tecrübe ve deneyimlerimi sporla uğraşan kardeşlerimizle paylaşarak ülkeme hizmet etmeye devam etmeyi istiyorum."



KAYAALP: HEPSiNi KAZANACAĞIM

Kariyerinde 3 dünya, 7 Avrupa birinciliği ve 2 olimpiyat madalyası bulunan grekoromen güreşçi Kayaalp, "Hedefim; 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olarak Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okutmak. 3 yıl içinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 3 Avrupa şampiyonluk maçı var, hepsini kazanarak kariyerimi zirvede bırakacağım" dedi.



ÖZEL RÖPORTAJ: ZİYA RAMOĞLU