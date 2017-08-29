 Tokyo’da altın alıp bırakacağım – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Tokyo’da altın alıp bırakacağım

    Tokyo’da altın alıp bırakacağım

    3 Dünya, 7 Avrupa ve 2 Olimpiyat şampiyonluğu olan Tokyo’da da altını kazanarak bırakacak.

    Grekoromen stil güreşte 3 Dünya, 7 Avrupa ve 2 Olimpiyat madalyası bulunan , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alıp, güreşi zirvede bırakmak istediğini söyledi. Paris'teki Dünya Şampiyonası'nda yine şampiyon olan Rıza, Türk Hava Kurumu'nun Ankara'daki müzesinde sergilenen bir uçağa binerek, pilot koltuğuna oturdu. Rıza, "Hedef, her zaman ülke sporumuzu ileriye, yükseklere taşımak. Tokyo'ya kadar 3 Avrupa, 2 Dünya Şampiyonası var. Onları kazanıp, Tokyo'da da altın madalyayı boynuma takarak, bu işi zirvede bırakmak istiyorum. Bırakacağım diyorum ama altın madalya alırsam. Sonrasında ülke sporuna hizmet etmeyi hedefliyorum" açıklamasında bulundu.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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