 Şampiyon omuzlarda – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Şampiyon omuzlarda

    Şampiyon omuzlarda

    Dünya şampiyonu milli güreşçimiz , memleketi Balıkesir’de görkemli bir törenle karşılandı. Adar, şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafı önünde dua etti.

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Yasemin Adar, Balıkesir'de binlerce hemşehrisi tarafından karşılandı. Mehter takımı eşliğinde şehre giren Adar'ı kadınlar omuzlara kaldırarak kutladı. Dünya Şampiyonu Adar'ın ilk durağı ise Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu. Ömer Halisdemir'in fotoğrafı önünde dua eden Adar, çok duygulandığını belirterek, "Böyle bir karşılanma beklemiyordum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Güreşlerde tarih yazıldı ve bunu yaptım çok gururluyum" açıklamasını yaptı.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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