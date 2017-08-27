Milliler yurda döndü

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 16.00'da Paris'ten İstanbul'a gelen milli sporcular Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle ve sloganlarla karşılandı. Milli sporcular, kendilerini karşılamaya gelen minik sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Havalimanında açıklama yapan madalyalı sporcularımız hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.



TAHA AKGÜL: "KULAĞIMDAKİ RAHATSIZLIK BENİ ETKİLEDİ"

Şampiyonada gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Taha Akgül, "Bu, Paris'teki Dünya Şampiyonası'na Avrupa Şampiyonu olarak katıldım. Favori isim olarak seri başı katıldım. Finale kaldım hedefim altın madalya kazanmaktı. Üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyordum. Maalesef Gürcü sporcu ile yaptığım müsabaka 8-10 Gürcü sporcu lehine sonuçlandı. Çok güzel bir müsabaka oldu. Ama bu sefer gümüş madalya kazanmak nasip oldu. Müsabakalardan önce kulağımda bir enfeksiyon vardı. Rahatsızlığım nedeniyle antibiyotik kullandım. Bu beni çok etkiledi. Bahanelere sığınan bir insan değilim. İnşallah bunun üzerinden geleceğim ve 2020 Tokyo Olimpiyatları var. İnşallah 2020'de ikinci kez olimpiyat şampiyonu olurum" dedi.



SONER DEMİRTAŞ: "İLK MADALYAMI KAZANDIM İNŞALLAH GERİSİ GELİR"

Büyükler kategorisinde ilk kez madalya kazandığını ve bunun için mutlu olduğunu belirten Soner Demirtaş ise şunları söyledi:

"Öncelikle kendi kariyerim açısından dünya şampiyonası büyükler kategorisinde ilk madalyamdı. İlk madalyamı aldığım için çok mutluyum. Güzel bir başlangıç oldu üçüncülük kazanarak bronz madalya kazanmak. Beni karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Benim de hedefim altın madalya kazanmaktı ama nasip olmadı. Bunu da şükürler olsun. Bundan sonra inşallah devamı gelir. Bundan sonra daha çok şampiyonluk ve madalyalar kazanacağız. Bir dahaki senede Avrupa ve Dünya Şampiyonası var oralara en güzel şekilde hazırlanmak istiyorum. Burada madalyalar kazanarak 2020 olimpiyatlarına katılmak istiyorum. 2016'da üçüncülük oldu 2020 olimpiyatlarında inşallah şampiyon olurum."