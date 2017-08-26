 Soner Demirtaş'tan bronz madalya – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    'tan bronz madalya

    Soner Demirtaş'tan bronz madalya

    'nda erkekler serbest stil 74 kiloda mücadele eden , bronz madalya kazandı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonanın son gününde milli güreşçi, Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov'la bronz madalya mücadelesi verdi.

    İlk yarıda aldığı puanlarla minderden 5-0 galip ayrılan Soner, dünya üçüncüsü oldu.

    Azerbaycanlı rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde eden milli sporcu, dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

    , son iki Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.

    Paris'te ilk maçında Moldovalı Evgheni Nedealco'yu 12-2, çeyrek finalde de İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, yarı finalde Rus Khetik Tsabolov'a mağlup olmuştu.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:35
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