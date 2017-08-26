Soner Demirtaş'tan bronz madalya
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş, bronz madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonanın son gününde milli güreşçi, Azerbaycanlı Jabrayil Hasanov'la bronz madalya mücadelesi verdi.
İlk yarıda aldığı puanlarla minderden 5-0 galip ayrılan Soner, dünya üçüncüsü oldu.
Azerbaycanlı rakibi karşısında rahat bir galibiyet elde eden milli sporcu, dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.
Soner Demirtaş, son iki Avrupa Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.
Paris'te ilk maçında Moldovalı Evgheni Nedealco'yu 12-2, çeyrek finalde de İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, yarı finalde Rus Khetik Tsabolov'a mağlup olmuştu.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:35
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
Soner Demirtaş'tan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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