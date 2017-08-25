Taha Akgül finalde
Paris'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül, Amerikalı rakibini 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale kaldı.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:09
-
Emre’ye Celta kancası
Toplam 3
Yorum
forever1903 bu cocuk büyük sorunlu degilse dortmund asla göndermezdi dembeleyi sattiktan sonra, demek birsey varki istemiyorlar
-
Uçur bizi Kartalım!
Toplam 20
Yorum
advers Bırakın görünüşte çantada keklik olalım sahada kartal olduktan sonra sorun kalır mı !
-
Uçur bizi Kartalım!
Toplam 20
Yorum
kudur renkli kudur :))))) köpürüyo :))))
Taha Akgül finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.