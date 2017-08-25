Taha Akgül finalde

Paris'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül, Amerikalı rakibini 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale kaldı.

Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Amerikalı rakibi Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Taha, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili ile altın madalya mücadelesi verecek.