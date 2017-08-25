 Taha Akgül finalde – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Taha Akgül finalde

    Taha Akgül finalde

    Paris'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Taha Akgül, Amerikalı rakibini 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale kaldı.

    Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, yarı finalde karşılaştığı Amerikalı rakibi Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 10-0 sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Taha, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili ile altın madalya mücadelesi verecek.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:09
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