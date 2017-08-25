 Taha Akgül dünya ikincisi oldu – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    dünya ikincisi oldu

    Taha Akgül dünya ikincisi oldu

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye 10-8 yenilen milli sporcu , altın madalya şansını değerlendiremedi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi serbest stil 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu , finalde Gürcistan'dan Petriashvili ile karşılaştı.

    Mücadelede Taha, ilk dakika içinde 2-0 öne geçti. Etkili mücadelesini sürdüren milli sporcu, rakibinin tek dalmaları karşısında zor anlar yaşadı ve ilk yarı 4-4 eşitlikle sona erdi.

    İkinci yarıya etkili başlayan Petriashvili, 8-4 öne geçti. Bunun ardından mücadeleye ağırlığını koyan Taha Akgül, maçın bitmesine 40 saniye kala 8-8 eşitliği yakaladı ve avantajı ele geçirdi. Ancak kalan bölümde avantajını kullanamayan Taha, rakibine 2 sayı daha verince mücadeleyi 10-8 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

    ?2014'te Taşkent, 2015'te Las Vegas'ta düzenlenen dünya şampiyonalarında altın madalya kazanan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan Taha Akgül, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olma hedefini yakalayamadı.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taha Akgül dünya ikincisi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.