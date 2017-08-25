Evin Demirhan'dan bronz madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Rumen Emilia Alina Vuc'a yenilerek finale kalamayan Evin, Belaruslu Viyaleta Chyryk ile bronz madalya maçına çıktı.

Milli sporcu, 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu.



BAKAN OSMAN AŞKIN BAK EVİN DEMİRHAN'I KUTLADI

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli sporcumuz Evin Demirhan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan kutluyorum. Güreşçilerimiz kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Milli Güreşçimizin gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."