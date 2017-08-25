Evin Demirhan'dan bronz madalya
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Rumen Emilia Alina Vuc'a yenilerek finale kalamayan Evin, Belaruslu Viyaleta Chyryk ile bronz madalya maçına çıktı.
Milli sporcu, 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK EVİN DEMİRHAN'I KUTLADI
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli sporcumuz Evin Demirhan'ı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan için bir tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan kutluyorum. Güreşçilerimiz kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Milli Güreşçimizin gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:01
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Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı!
Toplam 19
Yorum
MISSION COMPLETED!! Zaten ne diye bu sene de FENER'in başını yakmaya kaldıysa.. Yönetimde de iş yok. Misyonu tamamlanan oyuncularla devam etmek nedir ya?
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
vardar 4 - yoktur 1 Yönetim gitmesi gereken futbolcularla yeni sezona devam edecekse (RvP, Ozan, Souza, Volkan, Fernando, Kaldırım) çile bülbülüm çile.. ooofff
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'Vardar', Fener varamaz!
Toplam 71
Yorum
GS TS HAHAHAHAHAAHAHAHAHAA
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