Cengizhan Erdoğan çeyrek finalde!
Cengizhan Erdoğan Hintli rakibi Harpoll'u 1 dakikada tuş etti.
Paris'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 61 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Cengizhan Erdoğan 1/8 turunda karşılaştığı Hintli rakibi Harpoll'u 1 dakikada 10-0 sayı tuşu ile yenerek çeyrek finale yükseldi.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:51
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Emre’ye Celta kancası
Toplam 3
Yorum
forever1903 bu cocuk büyük sorunlu degilse dortmund asla göndermezdi dembeleyi sattiktan sonra, demek birsey varki istemiyorlar
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Uçur bizi Kartalım!
Toplam 20
Yorum
advers Bırakın görünüşte çantada keklik olalım sahada kartal olduktan sonra sorun kalır mı !
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Uçur bizi Kartalım!
Toplam 20
Yorum
kudur renkli kudur :))))) köpürüyo :))))
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