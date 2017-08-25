 Cengizhan Erdoğan çeyrek finalde! – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Cengizhan Erdoğan çeyrek finalde!

    Cengizhan Erdoğan çeyrek finalde!

    Cengizhan Erdoğan Hintli rakibi Harpoll'u 1 dakikada tuş etti.

    Paris'te düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında 61 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Cengizhan Erdoğan 1/8 turunda karşılaştığı Hintli rakibi Harpoll'u 1 dakikada 10-0 sayı tuşu ile yenerek çeyrek finale yükseldi.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:51
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