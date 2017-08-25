 A Milli Kadın Güreş Takımı yurda döndü – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    A Milli Kadın Güreş Takımı yurda döndü

    A Milli Kadın Güreş Takımı yurda döndü

    Fransa'nın Başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar Serbest stil branşında 1 altın 1 bronz madalya alarak tarihe geçen milli sporcular yurda döndü.

    Atatürk Havalimanı'na 16.00'da gelen Kadınlar Güreş A Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı. 75 kiloda altın madalya kazanıp ülkemize bu gururu, sevinci yaşattığım için çok mutlu olduğunu söyleyen Yasemin Adar, "Şimdiki hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak. Ekip olarak çok çalıştık çok emek verdik, hepimiz bu başarıyı hak ediyoruz" dedi.

    48 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Evin Demirhan ise "Tarihi bir olay yaşadık bayanlarda, ilk defa altın madalya almış olmak. Ben de bronzla taçlandırmış oldum. Bir dünya şampiyonasından ilk defa bayan güreş takımı olarak 2 madalya ile dönüyoruz. Tabii ki bunun haklı gururunu yaşıyorum, önümüzdeki hedeflerimiz de olimpiyatlarda ülkemize bir ilki yaşatmak" diye konuştu.

    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:39
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Milli Kadın Güreş Takımı yurda döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.