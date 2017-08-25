A Milli Kadın Güreş Takımı yurda döndü
Fransa'nın Başkenti Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kadınlar Serbest stil branşında 1 altın 1 bronz madalya alarak tarihe geçen milli sporcular yurda döndü.
Atatürk Havalimanı'na 16.00'da gelen Kadınlar Güreş A Milli Takımı, çiçeklerle karşılandı. 75 kiloda altın madalya kazanıp ülkemize bu gururu, sevinci yaşattığım için çok mutlu olduğunu söyleyen Yasemin Adar, "Şimdiki hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alıp bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak. Ekip olarak çok çalıştık çok emek verdik, hepimiz bu başarıyı hak ediyoruz" dedi.
48 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Evin Demirhan ise "Tarihi bir olay yaşadık bayanlarda, ilk defa altın madalya almış olmak. Ben de bronzla taçlandırmış oldum. Bir dünya şampiyonasından ilk defa bayan güreş takımı olarak 2 madalya ile dönüyoruz. Tabii ki bunun haklı gururunu yaşıyorum, önümüzdeki hedeflerimiz de olimpiyatlarda ülkemize bir ilki yaşatmak" diye konuştu.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:39
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Galatasaray festivali
Toplam 9
Yorum
beyaz vardar ve ostersundun performansinin ustunde bir performans dilegiyle sivasspora:))))
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 57
Yorum
Rakip 11 kişi olunca olmuyor demi Göztepe de ofsayttan, TS maçında penaltıdan gol atıp puan aldıktan sonra bir de üstüne rakip nasıl 11 kişi oynar demeye benzemez
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Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Toplam 12
Yorum
yorum La daha neye hazirlaniyosunuz
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