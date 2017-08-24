 Şimdi sıra 2020’de – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Şimdi sıra 2020’de

    Şimdi sıra 2020’de
    Fransa'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda zirveye çıkan sporcularımız dün yurda döndü. Altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile Metehan Başar ve bronzun sahibi olan Atakan Yüksel, gözünü olimpiyata dikti. 3. kez dünya şampiyonu olan Kayaalp, "Avrupa'nın ortasında bayrağımızı göndere çektik. Başarılarıma olimpiyat şampiyonluğunu eklemek istiyorum" dedi. Başar ise "Türkiye'ye bu gururu yaşattığımız için mutluyum" diye konuştu.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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