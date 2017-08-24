 Şampiyonlar yurda döndü – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Şampiyonlar yurda döndü

    Şampiyonlar yurda döndü
    Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ile bronz madalyanın sahibi olan Atakan Yüksel, Ankara'da coşkuyla karşılandı. Rıza Kayaalp, hedefinin katıldığı organizasyonlarda Türkiye'nin bayrağını en üste çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bunun için çalışıyoruz. Allah'a şükür, şampiyon olup böyle mutlu bir şekilde ülkemize dönmek bizi gururlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız arayıp, tebrik ettiler. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar devam etmek istiyorum.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:11
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