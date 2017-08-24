 Şampiyon Yasemin – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Şampiyon Yasemin

    Şampiyon Yasemin

    75 kilo sporcumuz Yasemin Adar, finalde Belaruslu Marzaliuk’u 5-4 yenerek, Türkiye’nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek, altın madalya kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan ve 2-0 öne geçen Yasemin, daha sonra rakibinin 4 puanına engel olamadı. Mücadelede 4-2 gerideyken 2 puan kazanan Yasemin, Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 kazandı. Altın madalyaya uzanan Yasemin, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi olarak tarih yazdı. Bu arada 63 kiloda mücadele eden Hafize Şahin, sakatlanarak, bronz madalya maçından çekildi.

    CUMHURBAŞKANI'NDAN KUTLAMA
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar'ı gönderdiği telgraf ile kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'a tebrik telgrafı gönderip, kutladı.

    SÜRPRiZ TEKLiF
    Yasemin maç sonrası Erdem Yiğit'in kendisine yaptığı evlenme teklifini kabul etti.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:02
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