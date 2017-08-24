Şampiyon Yasemin

75 kilo sporcumuz Yasemin Adar, finalde Belaruslu Marzaliuk’u 5-4 yenerek, Türkiye’nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek, altın madalya kazandı. Karşılaşmaya iyi başlayan ve 2-0 öne geçen Yasemin, daha sonra rakibinin 4 puanına engel olamadı. Mücadelede 4-2 gerideyken 2 puan kazanan Yasemin, Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 kazandı. Altın madalyaya uzanan Yasemin, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi olarak tarih yazdı. Bu arada 63 kiloda mücadele eden Hafize Şahin, sakatlanarak, bronz madalya maçından çekildi.



CUMHURBAŞKANI'NDAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar'ı gönderdiği telgraf ile kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'a tebrik telgrafı gönderip, kutladı.



SÜRPRiZ TEKLiF

Yasemin maç sonrası Erdem Yiğit'in kendisine yaptığı evlenme teklifini kabul etti.



