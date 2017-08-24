 Evin Demirhan'dan bronz madalya – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    'dan bronz madalya

    Evin Demirhan'dan bronz madalya

    'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli sporcu , bronz madalya kazandı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Rumen Emilia Alina Vuc'a yenilerek finale kalamayan Evin, Belaruslu Viyaleta Chyryk ile bronz madalya maçına çıktı.

    Milli sporcu, 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:04
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