Evin Demirhan'dan bronz madalya
Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden milli sporcu Evin Demirhan, bronz madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Rumen Emilia Alina Vuc'a yenilerek finale kalamayan Evin, Belaruslu Viyaleta Chyryk ile bronz madalya maçına çıktı.
Milli sporcu, 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak, bronz madalyanın sahibi oldu.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Evin Demirhan'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.