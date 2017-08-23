Yasemin bir ilki başardı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonun 3. gününde kadınlar 55, 58, 63 ve 75 kiloda elemeler yapıldı.

Türkiye'yi 75 kiloda temsil eden Yasemin Adar, ilk maçında Alman rakibi Maria Selmaier'i 1,5 dakikada tuş ederek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Asya şampiyonu Japon Hiroe Suzuki'yi 6-1 mağlup eden Yasemin, yarı finalde de Estonya'dan Epp Mae'yi 8-5 geçerek adını finale yazdırdı.

Dünya şampiyonalarında finale yükselen ilk kadın Türk güreşçi olan Yasemin Adar, akşam seansında Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile altın madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanının sahibi Yasemin, Paris'te de zirvede yer alarak yeni bir ilke imza atmaya çalışacak.

Hafize Şahin bronz maçına çıkacak

63 kiloda güreşen milli sporcu Hafize Şahin ise ilk maçında Kanadalı rakibi Braxton Rei Stone'yi tuş ederken, Brezilyalı Lais Nunes De Oliveira ile yaptığı çeyrek final müsabakasından 9-6 galip ayrıldı.

Yarı finalde Ukraynalı Yuliia Tkach Ostapchuk'a 13-5'lik skorla yenilen Hafize, akşam seansında bronz madalya maçı yapacak.

55 kiloda mücadele eden Bediha Gün ve 58 kiloda mindere çıkan Ayşe Vatansever, madalya şansını kaybetti.