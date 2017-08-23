Şampiyon güreşçiler İstanbul’a geldi
Fransa’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen branşında 2 altın 1 bronz madalya alan ve takım olarak Dünya 3. sü olan Grekoromen Milli Takımı İstanbul’a geldi.
"Tokyo'ya kadar daha çok çalışıp Olimpiyat Şampiyonluğu hedefliyorum"
Milli güreşçi, Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini dile getirerek, "Tokyo'da 2020 Olimpiyat Oyunları var. Oraya kadar daha çok çalışıp Avrupa madalyalarımı 10 yapmak Dünya Şampiyonası madalyalarımı 5 yapmak. Üstüne de olimpiyat ikinciliğimin ve üçüncülüğümün yanına da olimpiyat şampiyonluğunu koymak" açıklamasını yaptı.
"Cumhurbaşkanımız terimiz soğumadan arayıp tebrik etti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dünya Şampiyonluğu için verdikleri sözü tuttuklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Dünya şampiyonluğunun sözünü almıştı. Kendisi terimiz soğumadan aradı her zaman olduğu gibi tebrik etti. Biz de söz verdiğimiz gibi sözümüzde durduk Cumhurbaşkanım dedik. 'İnşallah yeni başarılar bekliyoruz inşallah bu ülkeye hizmet etmeye devam edersiniz' dedi" değerlendirmesinde bulundu.
Metehan Başar: "Bunu Türk milletine yaşattığımız için çok mutluyuz"
85 kilo grekoromen stilde altın madalya kazanan milli sporcu Metehan Başar ise güzel müsabakalar yaptıklarını aktararak, "Ben ferdi kategoride 1. oldum. Takım halinde Dünya 3.'sü olduk. Bunu Türk milletine yaşattığımız için çok mutluyuz. İnşallah Allah bize tekrar nasip eder. Önümüzde 2020 olimpiyatları var. Şu anki en büyük hedefimiz o var. İnşallah orada da hem ferdi hem takım olarak kürsüye çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Atakan Yüksel: "Madalya kazanmaya devam edeceğiz"
66 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Atakan Yüksel, ikinciliği kıl payı kaçırdığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:
"2-1 mağlup oldum ama sonunda bronz almayı başardım. Ülkemize madalyalar kazandırdık. Kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Kadınlar ve Serbest stilde hafta sonuna kadar İstiklal Marşımızı okutmaya devam edeceğiz. Asıl hedefimiz olimpiyatlar inşallah 2020 Olimpiyatları'nda da altın madalya alacağız."
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:23
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
Kaleyi boş mu bıraktın Her şut gol.kale boş. Oyuncular yeniymiş Ya geç bunları. En yeni takım gs ve bjk. Bak nasıl oynuyor adamlar.Sen hala amatör vardarı düşün.
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
mehmet Fenerbahçeye iki defansif orta saha ile spor yaptırmak istiyorsan antremanda oynat sportif açılımla. Biz iyi top oynayan takım istiyoruz
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Pepe’nin beraberlik şoku
Toplam 4
Yorum
CCCİHADDD öylede pepe efendi önünde şut çekilirken hep yaptığın gibi arkanı dönme lütfen o şut a kendini siper edip topun önüne geçmelisin
Şampiyon güreşçiler İstanbul’a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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