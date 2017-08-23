Şampiyon güreşçiler İstanbul’a geldi

Fransa’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen branşında 2 altın 1 bronz madalya alan ve takım olarak Dünya 3. sü olan Grekoromen Milli Takımı İstanbul’a geldi.

Fransa'nın Paris kentinde devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen branşında 2 altın bir bronz madalya alan sporcular Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Atakan Yüksel bugün İstanbul'a geldi. Milli sporcular Atatürk Havaalanı'nda büyük coşkuyla karşılandı. Grekoromen stil 130 kiloda yarışan ve üçüncü kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyüklerde 7 kez Dünya Şampiyonası'na katıldığını ve 7'sinde de madalya aldığını ifade eden Kayaalp, "2 bronz 2 gümüş ve 2 altın madalyam vardı. Bu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 3. altın madalyamı kazanmış oldum. Tabi bunun sevincini yaşıyoruz. Avrupa'nın ortasında Paris'te bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşı'nı söylettik. 150 ülke insanına bunu dinlettik. Canlı yayınlarda bunu tüm dünyaya dinlettirdik. Bunun gururunu yaşıyoruz. O gün çok büyük bir stres vardı. Allah'a şükür o stresi İstiklal Marşı'nı söylerken attık. İnşallah bundan sonra da bu şampiyonlukları çoğaltmak ve yeni şampiyonluklar katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Tokyo'ya kadar daha çok çalışıp Olimpiyat Şampiyonluğu hedefliyorum"

Milli güreşçi, Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat şampiyonluğunu hedeflediğini dile getirerek, "Tokyo'da 2020 Olimpiyat Oyunları var. Oraya kadar daha çok çalışıp Avrupa madalyalarımı 10 yapmak Dünya Şampiyonası madalyalarımı 5 yapmak. Üstüne de olimpiyat ikinciliğimin ve üçüncülüğümün yanına da olimpiyat şampiyonluğunu koymak" açıklamasını yaptı.



"Cumhurbaşkanımız terimiz soğumadan arayıp tebrik etti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Dünya Şampiyonluğu için verdikleri sözü tuttuklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Dünya şampiyonluğunun sözünü almıştı. Kendisi terimiz soğumadan aradı her zaman olduğu gibi tebrik etti. Biz de söz verdiğimiz gibi sözümüzde durduk Cumhurbaşkanım dedik. 'İnşallah yeni başarılar bekliyoruz inşallah bu ülkeye hizmet etmeye devam edersiniz' dedi" değerlendirmesinde bulundu.



Metehan Başar: "Bunu Türk milletine yaşattığımız için çok mutluyuz"

85 kilo grekoromen stilde altın madalya kazanan milli sporcu Metehan Başar ise güzel müsabakalar yaptıklarını aktararak, "Ben ferdi kategoride 1. oldum. Takım halinde Dünya 3.'sü olduk. Bunu Türk milletine yaşattığımız için çok mutluyuz. İnşallah Allah bize tekrar nasip eder. Önümüzde 2020 olimpiyatları var. Şu anki en büyük hedefimiz o var. İnşallah orada da hem ferdi hem takım olarak kürsüye çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



Atakan Yüksel: "Madalya kazanmaya devam edeceğiz"

66 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Atakan Yüksel, ikinciliği kıl payı kaçırdığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"2-1 mağlup oldum ama sonunda bronz almayı başardım. Ülkemize madalyalar kazandırdık. Kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Kadınlar ve Serbest stilde hafta sonuna kadar İstiklal Marşımızı okutmaya devam edeceğiz. Asıl hedefimiz olimpiyatlar inşallah 2020 Olimpiyatları'nda da altın madalya alacağız."