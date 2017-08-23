Hafize Şahin yarıda bıraktı
Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Hafize Şahin, bronz madalya maçında sakatlanarak, mücadelen çekildi.
Yarı finalinde Ukraynalı Yuliia Tkach Ostapchuk'a yenilerek finalde oynama fırsatını yakalayamayan Hafize Şahin, bronz madalya karşılaşmasında Rus sporcu Valeriia Lazinskaia ile karşılaştı.
Hafize, skor 2-2 iken bir pozisyonda sakatlanarak yerde kaldı. İlk müdahalesi minderde yapılan milli sporcu, salonu antrenörünün yardımıyla, ağlayarak terk etti. Hastaneye kaldırılan Hafize Şahin'in sağ dizinin döndüğü ve durumunun kontroller sonrasında belli olacağı belirtildi.
Hafize Şahin maçtan çekilince, bronz madalyanın sahibi Lazinskaia oldu.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:21
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Vardar turdan emin
Toplam 1
Yorum
serkan Unuttuğunuz birisi var gardaş Mehmet topal yok o olsaydı tamamdı sizin için maçın başında bir gol atardı iş biterdi bakalım yarın ...
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 6
Yorum
sallam cay surda yorum yazmak icin daha cok karekter kullanmaya izin verseniz , ne olur ki ,
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İşte başarıyı getirecek sistem
Toplam 11
Yorum
01.ADANALI.EA BEŞİKTAŞLIYIM. BEŞİKTAŞ FENER NE YAPSALAR NAFİLE. ELİNDE AVUCUNDA BEŞ PARA KALMAYAN G.SARAYI ŞAMPİYON YAPACAKLAR. TAKİP EDİN GÖRECEKSİNİZZZZ
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