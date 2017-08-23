 Hafize Şahin yarıda bıraktı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Hafize Şahin yarıda bıraktı

    Hafize Şahin yarıda bıraktı

    Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda mücadele eden milli sporcu Hafize Şahin, bronz madalya maçında sakatlanarak, mücadelen çekildi.

    Yarı finalinde Ukraynalı Yuliia Tkach Ostapchuk'a yenilerek finalde oynama fırsatını yakalayamayan Hafize Şahin, bronz madalya karşılaşmasında Rus sporcu Valeriia Lazinskaia ile karşılaştı.

    Hafize, skor 2-2 iken bir pozisyonda sakatlanarak yerde kaldı. İlk müdahalesi minderde yapılan milli sporcu, salonu antrenörünün yardımıyla, ağlayarak terk etti. Hastaneye kaldırılan Hafize Şahin'in sağ dizinin döndüğü ve durumunun kontroller sonrasında belli olacağı belirtildi.

    Hafize Şahin maçtan çekilince, bronz madalyanın sahibi Lazinskaia oldu.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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