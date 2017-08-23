Hafize Şahin yarıda bıraktı

Yarı finalinde Ukraynalı Yuliia Tkach Ostapchuk'a yenilerek finalde oynama fırsatını yakalayamayan Hafize Şahin, bronz madalya karşılaşmasında Rus sporcu Valeriia Lazinskaia ile karşılaştı.



Hafize, skor 2-2 iken bir pozisyonda sakatlanarak yerde kaldı. İlk müdahalesi minderde yapılan milli sporcu, salonu antrenörünün yardımıyla, ağlayarak terk etti. Hastaneye kaldırılan Hafize Şahin'in sağ dizinin döndüğü ve durumunun kontroller sonrasında belli olacağı belirtildi.



Hafize Şahin maçtan çekilince, bronz madalyanın sahibi Lazinskaia oldu.