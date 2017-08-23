 Altın adam Rıza – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Altın adam Rıza

    Altın adam Rıza

    Fransa’da düzenlenen ’nda Grekoromen 130 kilo finalinde Estonyalı Naibi’yi yenen , altın madalyayı kazandı.

    'nda grekoromen stil 130 kiloda , altın madalyanın sahibi oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçimiz, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi'yi 2-1 mağlup etti. Son dünya şampiyonu sporcumuz Rıza Kayaalp, Paris'te de zirveyi yine kimseye bırakmadı, üst üste 2'nci, toplamda ise üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

    ÜÇÜNCÜ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI
    2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, 2011 (İstanbul) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında gerçekleştirilen dünya şampiyonalarında da kürsünün ilk basamağında yer almıştı. Fransa'da Metehan Başar'ın ardından Türkiye'ye ikinci altın madalyasını kazandıran Türk sporcunun kariyerinde ayrıca 7 Avrupa şampiyonluğu buluyor.

    KÜBALI'DAN OLİMPİYATIN RÖVANŞINI ALDI
    2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalyayı Kübalı Lopez'e kaptıran Rıza, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Kübalı sporcu Pino'yu devirerek, bir anlamda olimpiyatın rövanşını almış oldu.



    ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i telefonla arayıp tebrik etti. Maç sonrası telefonla Rıza'yı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rıza öncelikle seni çok tebrik ediyorum. Maçını izledik. İnşallah İstiklal Marşımız'ı okutacaksın. Atakan'ı da tebrik ediyoruz. (Bronz madalya alan Atakan Yüksel). İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da selamı var. Gözlerinden öpüyoruz" dedi. Rıza Kayaalp de Erdoğan'a "Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Söz verdik, Allah'a şükür sözümüzde durduk" dedi. Rıza Kayaalp'i Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da telefonla arayıp tebrik etti.

    ATAKAN YÜKSEL BRONZDA KALDI
    Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Atakan Yüksel, İranlı Elyasi'yi yenerek bronz madalya kazandı. Yüksel, ilk maçında Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e 2-1 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etmişti. İki repesaj maçını da kazanan Yüksel Dünya üçüncüsü oldu.

    TAKIM HALİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
    Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Erkek Milli Takımımız, Dünya üçüncüsü oldu. Milliler, 34 puanla Dünya üçüncüsü oldu. 46 puanla Rusya birinci, 36 puanla İran takımı da ikinci oldu. Ancak bu iki ülke şampiyon çıkaramazken Türkiye, iki şampiyon çıkardı. Türkiye'nin kupasını Güreş Milli Takımı antrenörü Salih Bora aldı.

    BUGÜN KADINLAR MİNDERE ÇIKIYOR
    Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na bugün Kadınlar branşında 55, 58, 63 ve 75 kilolarında yapılacak olan müsabakalar ile devam edecek.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:29
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