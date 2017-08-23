Altın adam Rıza
Fransa’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen 130 kilo finalinde Estonyalı Naibi’yi yenen Rıza Kayaalp, altın madalyayı kazandı.
ÜÇÜNCÜ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI
2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Rıza Kayaalp, 2011 (İstanbul) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında gerçekleştirilen dünya şampiyonalarında da kürsünün ilk basamağında yer almıştı. Fransa'da Metehan Başar'ın ardından Türkiye'ye ikinci altın madalyasını kazandıran Türk sporcunun kariyerinde ayrıca 7 Avrupa şampiyonluğu buluyor.
KÜBALI'DAN OLİMPİYATIN RÖVANŞINI ALDI
2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalyayı Kübalı Lopez'e kaptıran Rıza, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Kübalı sporcu Pino'yu devirerek, bir anlamda olimpiyatın rövanşını almış oldu.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i telefonla arayıp tebrik etti. Maç sonrası telefonla Rıza'yı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rıza öncelikle seni çok tebrik ediyorum. Maçını izledik. İnşallah İstiklal Marşımız'ı okutacaksın. Atakan'ı da tebrik ediyoruz. (Bronz madalya alan Atakan Yüksel). İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da selamı var. Gözlerinden öpüyoruz" dedi. Rıza Kayaalp de Erdoğan'a "Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım. Söz verdik, Allah'a şükür sözümüzde durduk" dedi. Rıza Kayaalp'i Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da telefonla arayıp tebrik etti.
ATAKAN YÜKSEL BRONZDA KALDI
Paris'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Atakan Yüksel, İranlı Elyasi'yi yenerek bronz madalya kazandı. Yüksel, ilk maçında Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e 2-1 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etmişti. İki repesaj maçını da kazanan Yüksel Dünya üçüncüsü oldu.
TAKIM HALİNDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Erkek Milli Takımımız, Dünya üçüncüsü oldu. Milliler, 34 puanla Dünya üçüncüsü oldu. 46 puanla Rusya birinci, 36 puanla İran takımı da ikinci oldu. Ancak bu iki ülke şampiyon çıkaramazken Türkiye, iki şampiyon çıkardı. Türkiye'nin kupasını Güreş Milli Takımı antrenörü Salih Bora aldı.
BUGÜN KADINLAR MİNDERE ÇIKIYOR
Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'na bugün Kadınlar branşında 55, 58, 63 ve 75 kilolarında yapılacak olan müsabakalar ile devam edecek.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:29
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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