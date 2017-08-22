Metehan Başar Dünya Şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kilo finalinde Alman Denis Maksymilian Kudla'yı 2-1 yenen milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 85 kiloda finale yükselen Metehan Başar, Alman Kudla ile altın madalya mücadelesi verdi.

Kudla'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Metehan, altın madalya kazanarak, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Metehan Başar, Sırbistan'da mayıs ayında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya almıştı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya alan milli güreşçi Metehan Başar, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Alman rakibi Denis Maksymilian Kudla ile yaptığı maçtan sonra yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Metehan Başar, "Hocalarım bana inanıyordu, ben de altın madalya alacağıma inanıyordum. Allah'ıma hamd olsun ki şampiyon oldum. Buraya gelene kadar birçok kamptan geçtik. Hocalarım çok yardımcı oldu. Neticesinde altın madalyayı aldım. Bugün Dünya Şampiyonası'nın ilk günüydü. İnşallah benden sonra da çok altın madalya geleceğini umut ediyorum." diye konuştu.



Bundan sonraki hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk olduğunu aktaran milli güreşçi, "En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. Burada dünya şampiyonu oldum. Artık yüküm biraz daha ağır. 2020'ye kadar eksiklerimi tamamlayıp, ülkeme şampiyon olarak dönmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MADALYA SÖZÜ

Metehan Başar, madalya töreninden sonra kendisini telefonla arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olimpiyatlarda da madalya alacağının sözünü verdi.



Dünya şampiyonu güreşçi, telefonda konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,"İyi bir haber verdiğim için çok mutluyum. Ben de 2020'yi bekliyorum. Allah'ın izniyle o altın madalyayı da size getireceğim." dedi.



Metehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ise, "Cumhurbaşkanımız, sporu ve sporcuyu çok destekliyor. Çok sağ olsun. O, böyle ilgili olduğu sürece bu ülkeden çok şampiyon çıkar. Allah'ın izniyle birçok altın madalyayı ülkemize getireceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİLLİ GÜREŞÇİ BAŞAR'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 85 kiloda dünya şampiyonu olan milli güreşçi Metehan Başar'ı tebrik etti.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Metehan Başar'a tebrik telgrafı göndermiştir."

BAKAN BAK'TAN METEHAN BAŞAR'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan Metehan Başar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanarak Türkiye'ye dünya şampiyonluğu sevincini yaşatan milli sporcu Metehan Başar'ı müsabakanın hemen ardından telefonla aradı.



Bakan Bak, telefon görüşmesinde Metehan Başar'a şampiyonayı heyecanla takip ettiğini, elde ettiği büyük başarıdan dolayı duyduğu mutluluk ve gururu da dile getirdi.



Osman Aşkın Bak, Metehan Başar'ın elde ettiği şampiyonluk dolayısıyla ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.



Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: "Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük gurur yaşatan Metehan Başar kardeşimi gönülden kutluyorum. Ata sporumuz güreşte ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak göğsümüzü kabartan mili sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."



MUSA AYDIN: "ALMANLARA BÜYÜK BİR CEVAP VERMİŞ OLDUK"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Metehan'ın başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Almanya'nın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumuna değinen Aydın, "Metehan'ın dünya şampiyonu olması bizi gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okuttu. Bu süreçte özellikle Alman güreşçiyi yenerek şampiyon olması bizi daha da mutlu etti. Almanlara büyük bir cevap vermiş olduk. Çifte mutluluk yaşıyoruz. İnşallah devamı gelecek. Ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.