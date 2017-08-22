 Kayaalp finale yükseldi – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    Kayaalp finale yükseldi

    Kayaalp finale yükseldi
    Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 130 kiloda finale yükseldi. Kayaalp, Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds'i 2-1 yendi.
    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:14
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