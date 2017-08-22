Kayaalp finale yükseldi
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 16:14
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Emre Mor menajerini neden değiştirdi
Toplam 5
Yorum
gustave acaba? Türk takımlarına gelen gençlerin sonu hiç de o kadar parlak değil eğer iyi bir vizyonu yoksa
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Kocaman'ın 5 değişmezi
Toplam 6
Yorum
Rambo_37 Orta alanda tek on libero oynayıp yanında alper veya ekici oynarsa ileri çıkarsın. Dirara verilen 4.5m € ya yazık lens i alsaydın daha iyidi
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Savunma tamam
Toplam 13
Yorum
TANER Bence Hakan Balta hala oynar bu takımda..Hemde Serdar Aziz den daha iyi oynar...
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