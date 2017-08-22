Atakan Yüksel, Dünya üçüncüsü oldu!
Dünya Güreş Şampiyonası'ında grekoromen stil 66 kg'da İranlı rakibi Muhammed Hüseyin Elyasi'ye 2-1 üstünlük sağlayan Atakan Yüksel, dünya üçüncüsü oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 66 kiloda mücadele eden Atakan Yüksel, bronz madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonada milli güreşçi, İranlı Mohammad Hossein Elyasi ile bronz madalya mücadelesi verdi.
Atakan, AccorHotels Arena'da yapılan müsabakada Elyasi'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Dünya şampiyonalarında ilk derecesini elde eden milli güreşçi, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı.
Atakan Yüksel, ilk maçında Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e 2-1 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etmişti.
İki repesaj maçına çıkan Atakan, Çekya'dan Michal Novak ve Hırvatistan'dan Danijel Janecic'i mağlup etmişti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 21:17
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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