 Atakan Yüksel, Dünya üçüncüsü oldu! – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , Dünya üçüncüsü oldu!

    Atakan Yüksel, Dünya üçüncüsü oldu!

    Dünya Güreş Şampiyonası'ında grekoromen stil 66 kg'da İranlı rakibi Muhammed Hüseyin Elyasi'ye 2-1 üstünlük sağlayan , dünya üçüncüsü oldu.

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 66 kiloda mücadele eden , bronz madalya kazandı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonada milli güreşçi, İranlı Mohammad Hossein Elyasi ile bronz madalya mücadelesi verdi.
    Atakan, AccorHotels Arena'da yapılan müsabakada Elyasi'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

    Dünya şampiyonalarında ilk derecesini elde eden milli güreşçi, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı.

    Atakan Yüksel, ilk maçında Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e 2-1 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etmişti.

    İki repesaj maçına çıkan Atakan, Çekya'dan Michal Novak ve Hırvatistan'dan Danijel Janecic'i mağlup etmişti.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atakan Yüksel, Dünya üçüncüsü oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.