Atakan Yüksel, Dünya üçüncüsü oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 66 kiloda mücadele eden Atakan Yüksel, bronz madalya kazandı.



Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden şampiyonada milli güreşçi, İranlı Mohammad Hossein Elyasi ile bronz madalya mücadelesi verdi.

Atakan, AccorHotels Arena'da yapılan müsabakada Elyasi'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.



Dünya şampiyonalarında ilk derecesini elde eden milli güreşçi, madalya sevincini Türk bayrağıyla minderde tur atarak yaşadı.



Atakan Yüksel, ilk maçında Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek'e 2-1 yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etmişti.



İki repesaj maçına çıkan Atakan, Çekya'dan Michal Novak ve Hırvatistan'dan Danijel Janecic'i mağlup etmişti.