Güreşçiler mindere çıkıyor
Dünya Güreş Şampiyonası bugün Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak.
TAHA VE RIZA FAVORİ
Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin en önemli altın madalya umutları ise yine kilolarında favori gösterilen Taha Akgül ve Rıza Kayaalp olacak. İkişer dünya şampiyonlukları bulunan Taha ve Rıza, 3. kez kürsünün ilk basamağında yer almak için mücadele edecek.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:25
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
Toplam 38
Yorum
FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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