Güreşçiler mindere çıkıyor

Dünya Güreş Şampiyonası bugün Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacak.

Güreşte, olimpiyatlardan sonraki en önemli organizasyonda, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda sekizer sıklette maçlar yapılacak. AccorHotels Arena'da 6 gün sürecek şampiyonada 7'si kadın, 23 ay-yıldızlı sporcu madalya mücadelesi verecek. Paris'te sadece kadınlar 69 kiloda Türk güreşçi yer almayacak. Şampiyonanın ilk iki gününde grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak. İlk gün grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Fatih Cengiz, 85 kiloda Metehan Başar ve 98 kiloda Fatih Başköy mindere çıkacak. Organizasyon boyunca elemeler saat 11.00, madalya maçları ise saat 20.00'de başlayacak. Kadınlarda en büyük sorumluluk 75 kiloda Yasemin Adar'da. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanının sahibi Yasemin, bu kez Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutarak, yeni bir ilke imza atmaya çalışacak.



TAHA VE RIZA FAVORİ

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin en önemli altın madalya umutları ise yine kilolarında favori gösterilen Taha Akgül ve Rıza Kayaalp olacak. İkişer dünya şampiyonlukları bulunan Taha ve Rıza, 3. kez kürsünün ilk basamağında yer almak için mücadele edecek.