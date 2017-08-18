Güreşçilerimiz favoriler arasında
Dünya Güreş Birliği (UWW), grekoromen stilde Rıza Kayaalp'in ardından erkekler serbest stilde Taha Akgül ve kadınlarda da Yasemin Adar'ı favoriler arasında gösterdi.
Dünya Güreş Birliği (UWW), erkekler serbest stilde Taha Akgül ve kadınlarda da Yasemin Adar'ı, Fransa'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda favori güreşçiler arasında gösterdi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, erkekler grekoromen stil ağır sıklette Rıza Kayaalp'in ardından erkekler serbest stil ağır sıklette 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu Taha Akgül ile kadınlar serbest stil ağır sıklette de üst üste 2 kez Avrupa şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen Yasemin Adar'ı, Dünya Şampiyonası'nda favoriler arasına aldığı bildirildi.
İlk kez Türk kadın güreşçi favori gösterildi
UWW, Türk güreş tarihinde 2 kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Yasemin Adar'ı 75 kilonun favorisi göstererek, Türkiye tarihinde ilk defa bir kadın Türk güreşçiyi favori olarak ilan etmiş oldu.
Öte yandan, erkekler serbest stil 125 kilonun favori ismi Taha Akgül ise şaşırtmadı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan ve bu yıl Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, kısa bir süre önce de UWW'nin belirlediği "Dünyanın En İyi Güreşçileri" listesinde de zirvede gösterilmişti.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:36
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Vardar yarası!
Toplam 81
Yorum
FB Bu maç topal'ı stoper mevkiinde deneme zamanı mıydı? Böyle bir maçta bu kadar kolay hata yapma lüxünüz var mı? Sorumlusu sorumsuz Aykut'tur
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Taraftardan takıma sürpriz...
Toplam 8
Yorum
gkhgny1907 trabzon galibiyetiyle ölü toprağını üzerimizden atarız 6.hafta bejeke galibiyetiyle tutulması güç bir takım olmaya başlarız.
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Beşiktaş ile Kasımpaşa 29. randevuda
Toplam 2
Yorum
fanatik inşallah yeneriz
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