 Güreşçilerimiz favoriler arasında – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Güreşçilerimiz favoriler arasında

    Güreşçilerimiz favoriler arasında

    Dünya Güreş Birliği (UWW), grekoromen stilde Rıza Kayaalp'in ardından erkekler serbest stilde Taha Akgül ve kadınlarda da Yasemin Adar'ı favoriler arasında gösterdi.

    Dünya Güreş Birliği (UWW), erkekler serbest stilde Taha Akgül ve kadınlarda da Yasemin Adar'ı, Fransa'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda favori güreşçiler arasında gösterdi.

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, erkekler grekoromen stil ağır sıklette Rıza Kayaalp'in ardından erkekler serbest stil ağır sıklette 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu Taha Akgül ile kadınlar serbest stil ağır sıklette de üst üste 2 kez Avrupa şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen Yasemin Adar'ı, Dünya Şampiyonası'nda favoriler arasına aldığı bildirildi.

    İlk kez Türk kadın güreşçi favori gösterildi

    UWW, Türk güreş tarihinde 2 kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Yasemin Adar'ı 75 kilonun favorisi göstererek, Türkiye tarihinde ilk defa bir kadın Türk güreşçiyi favori olarak ilan etmiş oldu.

    Öte yandan, erkekler serbest stil 125 kilonun favori ismi Taha Akgül ise şaşırtmadı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda şampiyon olan ve bu yıl Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül, kısa bir süre önce de UWW'nin belirlediği "Dünyanın En İyi Güreşçileri" listesinde de zirvede gösterilmişti.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:36
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