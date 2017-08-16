 Kayaalp favori – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kayaalp favori

    Kayaalp favori

    Dünya Güreş Birliği, 21-26 Ağustos’ta Paris’te yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil mücadelesinde 130 kiloda ’i altın madalyanın favorisi gösterdi.

    Dünya Güreş Birliği (UWW), 21-26 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stilde favorileri açıkladı. Şampiyonanın 2. gününde 130 kiloda mindere çıkacak son Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'i yine altın madalyaya en yakın sporcu olarak gösterdi Dünya Güreş Birliği, Avrupa şampiyonluğu da bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Paris'te de adından söz ettireceğini ifade edildi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:53
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