Kayaalp favori

Dünya Güreş Birliği, 21-26 Ağustos’ta Paris’te yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil mücadelesinde 130 kiloda Rıza Kayaalp’i altın madalyanın favorisi gösterdi.

Dünya Güreş Birliği (UWW), 21-26 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Dünya Şampiyonası'nda grekoromen stilde favorileri açıkladı. Şampiyonanın 2. gününde 130 kiloda mindere çıkacak son Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'i yine altın madalyaya en yakın sporcu olarak gösterdi Dünya Güreş Birliği, Avrupa şampiyonluğu da bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Paris'te de adından söz ettireceğini ifade edildi.