Dünyada birinciler
Güreşçilerimiz Taha Akgül ile Soner Demirtaş, dünyanın en iyi güreşçileri listesinde ilk sırada. Dünya Güreş Birliği, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül'ü, 125 kiloda dünyanın en iyisi seçerken, olimpiyat 3.lüğü sonrası 2 kez üst üste Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 74 kiloda zirveye yerleşerek büyük çıkış yaptı. 57 kiloda Süleyman Atlı, ikinci sıraya girdi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Gary Medel İstanbul'da
Toplam 45
Yorum
offf kim tutuyor bu adamlari REZALET
-
Fikret Orman'a soruşturma şoku!
Toplam 32
Yorum
Haddini bil... Sen seni bil sen seni, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni...Partal atma ikide bir.
-
Galatasaray transferde bombayı patlattı
Toplam 24
Yorum
Bence Çok iyi trasfer
Dünyada birinciler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.