 Dünyada birinciler – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Dünyada birinciler

    Dünyada birinciler
    Güreşçilerimiz Taha Akgül ile Soner Demirtaş, dünyanın en iyi güreşçileri listesinde ilk sırada. Dünya Güreş Birliği, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül'ü, 125 kiloda dünyanın en iyisi seçerken, olimpiyat 3.lüğü sonrası 2 kez üst üste Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 74 kiloda zirveye yerleşerek büyük çıkış yaptı. 57 kiloda Süleyman Atlı, ikinci sıraya girdi.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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