Dünyada birinciler

Güreşçilerimiz Taha Akgül ile Soner Demirtaş, dünyanın en iyi güreşçileri listesinde ilk sırada. Dünya Güreş Birliği, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül'ü, 125 kiloda dünyanın en iyisi seçerken, olimpiyat 3.lüğü sonrası 2 kez üst üste Avrupa şampiyonu olan Soner Demirtaş, 74 kiloda zirveye yerleşerek büyük çıkış yaptı. 57 kiloda Süleyman Atlı, ikinci sıraya girdi.