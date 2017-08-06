Paris’te rekor kıracağız

Federasyon Başkanı Aydın, “Dünya Güreş şampiyonası’ndan rekor ile geleceğiz” dedi.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 21 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yeni bir rekora imza atacaklarını söyledi. Aydın, "İnşallah Paris'te de yeni bir rekora imza atacağız. Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşımızı okutacağız" dedi. Las Vegas'taki Dünya Şampiyonası'nda 18 yıl aradan sonra 3 dünya şampiyonu çıkardıklarını hatırlatan Aydın, "2016'da olimpiyatlarda kazanılan 8 madalyanın 5'ini güreşte aldık. Güreşte 52 yıl aradan sonra böyle büyük bir başarıya imza attık. 2017'de Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın madalya aldık. Sıra Paris'ten rekor madalya ile dönmekte" dedi.