 Zeynep Yetgil'den bronz madalya – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    'den bronz madalya

    Zeynep Yetgil'den bronz madalya

    Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Türk güreşçi , bronz madalya kazandı.

    ; Belaruslu, Avusturyalı, Kazak ve Tunuslu rakiplerini yenerek Türkiye'ye bayanlarda tek madalyayı kazandıran isim oldu

    Zeynep Yetgil, geçen hafta Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Saraybosna'da Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanmıştı.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:27
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