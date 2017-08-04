Zeynep Yetgil'den bronz madalya
Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Türk güreşçi Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.
Zeynep Yetgil; Belaruslu, Avusturyalı, Kazak ve Tunuslu rakiplerini yenerek Türkiye'ye bayanlarda tek madalyayı kazandıran isim oldu
Zeynep Yetgil, geçen hafta Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Saraybosna'da Avrupa 2'ncisi olarak gümüş madalya kazanmıştı.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:27
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GÖRÜLSÜN. LİGE HAZIR MI DEĞİL Mİ.GENE GS YAT SPOR ASLAN : GS YIN HAZIRLIK MAÇI VAR MI Kİ GOMİS GOL ATSIN. GS ŞİMDİYE KADAR EN AZ ÜÇ GÜÇLÜ TAKIMLA HAZIRLIK MAÇI YAPMALIYDI Kİ GS YIN NE OLDUĞU
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI GİT SAYFANA YORUM YAP MİKSER SENİ GOMİS BELHANDA MAICON MARİANO FERNANDO NDYANE FEGULİ TRANSFERLERİ DEGİLMİ YÖNETİME SALDIRIŞINIZ
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI FEGULİ NEREDE KALDI YÖNETİM ACELE EDİN BİR HAFTA KALDI FEGULİ YOK SAG KANAT HAALA YOK BAŞKAN LÜTFEN FEGULİYİ GETİR
Zeynep Yetgil'den bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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