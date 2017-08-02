Feyzullah Aktürk, dünya üçüncüsü
Finlandiya’da düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 120 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, dünya üçüncüsü oldu.
120 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Feyzullah Aktürk ilk maçında karşılaştığı Bulgar rakibi Daniel Milanov Veselinov'u 3-0 skorla yenerken çeyrek finalde de İranlı rakibi Naeiim Rahim Hassanzadeh'e 3-1 yenildi. Daha sonra rakibinin finale çıkmasıyla birlikte repesaj hakkı elde eden Feyzullah, repesajda da Polonyalı rakibi Jakub Brylewski'yi 2-0 yenerek adını üçüncülük maçına yazdırdı. Feyzullah, üçüncülük maçında karşılaştığı Moğol rakibi Erdenetulga Davaadorj'u 3-0 devirerek bronz madalyanın sahibi oldu.
OSMAN GÖÇEN, 5. OLDU
84 kiloda mücadele eden bir diğer milli güreşçi Osman Göçen ise Kazakistanlı ve Alman rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi. Burada Rus rakibi Artur Naifonov'a yenilen Osman, repesaj maçına çıkma hakkı elde etti. Osman repesaj maçında Japon rakibi Taisei Matsuyuki'yi 12-5 yendikten sonra üçüncülük maçında karşılaştığı İranlı rakibi Ahmad Yousef Bazrıghaleh'e 18-8 yenilerek dünya beşincisi oldu.
55 kiloda Ertuğrul Kahveci ile 66 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Hasan Kaya rakiplerine yenilerek turnuvadan elendi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:38
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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