 Bakan Bak’a tebrik ziyareti – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bakan Bak’a tebrik ziyareti

    Bakan Bak’a tebrik ziyareti

    Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen 'ın dün konukları vardı.

    Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yöneticiler ve milli sporcular Taha Akgül ile Rıza Kayaalp, Bakan Bak'a tebrik ziyaretinde bulundu. Bu görüşmenin ardından Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve kurmayları da Bak'ı ziyaret etti.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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