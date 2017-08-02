Bakan Bak’a tebrik ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Osman Aşkın Bak'ın dün konukları vardı.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yöneticiler ve milli sporcular Taha Akgül ile Rıza Kayaalp, Bakan Bak'a tebrik ziyaretinde bulundu. Bu görüşmenin ardından Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve kurmayları da Bak'ı ziyaret etti.