Gençler sınavda

Finlandiya’da bugün başlayacak olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda 55, 60, 74 ve 96 kiloda mindere çıkıyoruz.

Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, bugün serbest stille başlıyor. Tampere kentinde 6 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda Türkiye, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kızlarda 24 sporcuyla mücadele edecek. Şampiyonanın ilk gününde bugün serbest stil 55, 60, 74 ve 96 kiloda maçlar yapılacak. Millilerden 55 kiloda Ertuğrul Kahveci, 60 kiloda Utku Doğan, 74 kiloda Muhammed Lütfi Küçükyıldırım ve 96 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.