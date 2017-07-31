Gençler mindere çıkacak
Finlandiya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, yarın serbest stil müsabakalarıyla başlayacak.
Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen ve 6 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda Türkiye, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kızlarda 24 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonanın ilk gününde yarın serbest stil 55, 60, 74 ve 96 kiloda müsabakalar yapılacak. Millilerden 55 kiloda Ertuğrul Kahveci, 60 kiloda Utku Doğan, 74 kiloda Muhammed Lütfi Küçükyıldırım ve 96 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.
Dünya Gençler Şampiyonası'nda ay-yıldızlı mayoyu giyecek sporcular şunlar:
Erkekler serbest stil
50 kilo Fatih Yavuz Şentürk
55 kilo Ertuğrul Kahveci
60 kilo Utku Doğan
66 kilo Hasan Kaya
74 kilo Muhammed Lütfi Küçükyıldırım
84 kilo Osman Göçen
96 kilo İbrahim Çiftçi
120 kilo Feyzullah Aktürk
Erkekler grekoromen stil
50 kilo Cemal Mutlu
55 kilo Kerem Kamal
60 kilo Veysel Sarıkurt
66 kilo Murat Fırat
74 kilo Ali Osman Erbay
84 kilo Salih Aydın
96 kilo Süleyman Erbay
120 kilo Burak Çakırca
Kızlar
44 kilo Esra Koç
48 kilo Zeynep Yetgil
51 kilo Sinem Çisem Doğdu
55 kilo Elif Yanık
59 kilo Ayşe Vatansever
63 kilo Gamze Nur Adakan
67 kilo Kadriye Aksoy
72 kilo Tuğba Kılıç
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:20
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''İşime son verildi!''
Toplam 55
Yorum
GS Terim efendi sende bizi bırakıp gitmiştin bilmem hatırladın mi? Senin başarılarına asla sözüm yoktur. Ama sen para hastası bir adamsın..
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
Toplam 116
Yorum
ahmet bu kadar da mal olunmaz kendini küçük düşürmekten başka bişe değil.
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 61
Yorum
kaansnn Ya arkadaş sizde akıl tutulması mı var ? Gs şuana kadar bir tek Mariano ya para verdi gerisi hep gidenlerden alındı. Ve GS şuan TR de kasası en rahat kulp , bankaya olan faizler her gecen gün eriyor. Sonuçta GS bu ,TR nin en buyuk kulbü .. Bırakında sezonda 20 milyon euro harcayacabilsin yani '!
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