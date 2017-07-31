 Gençler mindere çıkacak – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gençler mindere çıkacak

    Gençler mindere çıkacak

    Finlandiya'da düzenlenen , yarın serbest stil müsabakalarıyla başlayacak.

    Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen ve 6 Ağustos'ta sona erecek organizasyonda Türkiye, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kızlarda 24 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

    Şampiyonanın ilk gününde yarın serbest stil 55, 60, 74 ve 96 kiloda müsabakalar yapılacak. Millilerden 55 kiloda Ertuğrul Kahveci, 60 kiloda Utku Doğan, 74 kiloda Muhammed Lütfi Küçükyıldırım ve 96 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.

    Dünya Gençler Şampiyonası'nda ay-yıldızlı mayoyu giyecek sporcular şunlar:

    Erkekler serbest stil

    50 kilo Fatih Yavuz Şentürk

    55 kilo Ertuğrul Kahveci

    60 kilo Utku Doğan

    66 kilo Hasan Kaya

    74 kilo Muhammed Lütfi Küçükyıldırım

    84 kilo Osman Göçen

    96 kilo İbrahim Çiftçi

    120 kilo Feyzullah Aktürk

    Erkekler grekoromen stil

    50 kilo Cemal Mutlu

    55 kilo Kerem Kamal

    60 kilo Veysel Sarıkurt

    66 kilo Murat Fırat

    74 kilo Ali Osman Erbay

    84 kilo Salih Aydın

    96 kilo Süleyman Erbay

    120 kilo Burak Çakırca

    Kızlar

    44 kilo Esra Koç

    48 kilo Zeynep Yetgil

    51 kilo Sinem Çisem Doğdu

    55 kilo Elif Yanık

    59 kilo Ayşe Vatansever

    63 kilo Gamze Nur Adakan

    67 kilo Kadriye Aksoy

    72 kilo Tuğba Kılıç

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:20
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