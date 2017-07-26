Güreşte 3 bronz madalya
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda serbest stilde milli güreşçiler Mehmet Ali Yiğit, Ercan Gün ve Dursun Gözel, bronz madalya kazandı.
Kavak Spor Salonu'ndaki üçüncülük müsabakasında, 61 kiloda Mehmet Ali Yiğit ile Kırgız Almazbek Isakov karşı karşıya geldi.
Milli güreşçi, rakibini 13-12 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Ali Yiğit, grekoromen stilde ise altın madalya elde etmişti.
Ercan Gör, 70 kilodaki bronz mücadelesinde Ermeni Zhora Grigoryan'ın karşısına çıktı. Milli güreşçi, rakibini 16-4 mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı.
Dursun Gözel ise 86 kilodaki üçüncülük müsabakasında Bulgar Angel Iliev Tsenov'u 12-1 yenerek bronz madalya elde etti.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:31
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
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