Güreşte 3 bronz madalya

Kavak Spor Salonu'ndaki üçüncülük müsabakasında, 61 kiloda Mehmet Ali Yiğit ile Kırgız Almazbek Isakov karşı karşıya geldi.

Milli güreşçi, rakibini 13-12 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Ali Yiğit, grekoromen stilde ise altın madalya elde etmişti.

Ercan Gör, 70 kilodaki bronz mücadelesinde Ermeni Zhora Grigoryan'ın karşısına çıktı. Milli güreşçi, rakibini 16-4 mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı.

Dursun Gözel ise 86 kilodaki üçüncülük müsabakasında Bulgar Angel Iliev Tsenov'u 12-1 yenerek bronz madalya elde etti.