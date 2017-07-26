 Güreşte 3 bronz madalya – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Güreşte 3 bronz madalya

    Güreşte 3 bronz madalya

    Samsun'da düzenlenen 'nda serbest stilde milli güreşçiler , ve , bronz madalya kazandı.

    Kavak Spor Salonu'ndaki üçüncülük müsabakasında, 61 kiloda ile Kırgız Almazbek Isakov karşı karşıya geldi.

    Milli güreşçi, rakibini 13-12 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Ali Yiğit, grekoromen stilde ise altın madalya elde etmişti.

    Ercan Gör, 70 kilodaki bronz mücadelesinde Ermeni Zhora Grigoryan'ın karşısına çıktı. Milli güreşçi, rakibini 16-4 mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı.

    ise 86 kilodaki üçüncülük müsabakasında Bulgar Angel Iliev Tsenov'u 12-1 yenerek bronz madalya elde etti.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:31
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