Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na doğru
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular belirlendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-6 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek organizasyonda 24 milli güreşçi mindere çıkacak.
Dünya Gençler Şampiyonası'nda erkekler serbest ve grekoromen stil ile kızlarda ay-yıldızlı mayoyu giyecek sporcular şunlar:
Erkekler serbest
50 kilo Fatih Yavuz Şentürk
55 kilo Ertuğrul Kahveci
60 kilo Utku Doğan
66 kilo Hasan Kaya
74 kilo Muhammed Lütfi Küçükyıldırım
84 kilo Osman Göçen
96 kilo İbrahim Çiftçi
120 kilo Feyzullah Aktürk
Erkekler grekoromen stil
50 kilo Cemal Mutlu
55 kilo Kerem Kamal
60 kilo Veysel Sarıkurt
66 kilo Murat Fırat
74 kilo Ali Osman Erbay
84 kilo Salih Aydın
96 kilo Süleyman Erbay
120 kilo Burak Çakırca
Kızlar
44 kilo Esra Koç
48 kilo Zeynep Yetgil
51 kilo Sinem Çisem Doğdu
55 kilo Elif Yanık
59 kilo Ayşe Vatansever
63 kilo Gamze Nur Adakan
67 kilo Kadriye Aksoy
72 kilo Tuğba Kılıç
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:48
-
Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 49
Yorum
cc luce milli takıma gelir fatih galatasaraya gider seyret şimdi
-
Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 49
Yorum
Enda Şükür ki gitti..
-
Fatih Terim A Milli Takım'daki görevinden ayrıldı
Toplam 49
Yorum
Ercan Bırakıyorsan türk evladıysan ücreti almadan ceketini alır gidersin sadece para gözler adam bulmazsanız ben askeri ücrete başa gelirim
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.