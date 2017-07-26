 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'na doğru – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Dünya Gençler Şampiyonası'na doğru

    Dünya Gençler <a href="/index/gures?id=9af483af-a69f-4258-993b-b82e626a8fa4" class="" rel="tag">Güreş</a> Şampiyonası'na doğru

    Dünya Gençler Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular belirlendi.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-6 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenecek organizasyonda 24 milli güreşçi mindere çıkacak.

    Dünya Gençler Şampiyonası'nda erkekler serbest ve grekoromen stil ile kızlarda ay-yıldızlı mayoyu giyecek sporcular şunlar:

    Erkekler serbest

    50 kilo Fatih Yavuz Şentürk

    55 kilo Ertuğrul Kahveci

    60 kilo Utku Doğan

    66 kilo Hasan Kaya

    74 kilo Muhammed Lütfi Küçükyıldırım

    84 kilo Osman Göçen

    96 kilo İbrahim Çiftçi

    120 kilo Feyzullah Aktürk

    Erkekler grekoromen stil

    50 kilo Cemal Mutlu

    55 kilo Kerem Kamal

    60 kilo Veysel Sarıkurt

    66 kilo Murat Fırat

    74 kilo Ali Osman Erbay

    84 kilo Salih Aydın

    96 kilo Süleyman Erbay

    120 kilo Burak Çakırca

    Kızlar

    44 kilo Esra Koç

    48 kilo Zeynep Yetgil

    51 kilo Sinem Çisem Doğdu

    55 kilo Elif Yanık

    59 kilo Ayşe Vatansever

    63 kilo Gamze Nur Adakan

    67 kilo Kadriye Aksoy

    72 kilo Tuğba Kılıç

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünya Gençler Şampiyonası'na doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.