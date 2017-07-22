Güreş'te Kadir Kuş altın madalya kazandı
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde milli güreşçi Kadir Kuş altın madalya kazandı.
Kavak Spor Salonu'ndaki mücadelede erkekler 75 kiloda Kadir Kuş, Rus Vitaliy Kuzmenkov ile karşılaştı.
Rakibine 8-1 üstünlük kuran milli sporcu, altın madalya elde etti. Kadir Kuş, galibiyetin ardından Türk bayrağıyla seyircileri selamladı.
Erkekler 66 kiloda bronz mücadelesine çıkan Celal Koçak ise Azerbaycanlı Kanan Allahverdiyev'i 2-0 yenerek madalyanın sahibi oldu.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:15
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Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 29
Yorum
Gurbetcu Bu adamı göndersinler artik galatasaray la dalga geciyor yönetim artık uyanmalı daha neyi bekliyorlar Allah için
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
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Yorum
niye kiziyorsunuz bunu fenerbahce avrupa maclari icin yapiyor... psgnin yaptigi gibi, man citynin yaptigi gibi... yavurlarla neden basa bas mucadele olmasin?
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Sinan, Sampdoria’ya
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Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
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