 Güreş'te Kadir Kuş altın madalya kazandı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Güreş'te altın madalya kazandı

    Güreş'te Kadir Kuş altın madalya kazandı

    Samsun'da düzenlenen 'nda grekoromen stilde milli güreşçi altın madalya kazandı.

    Kavak Spor Salonu'ndaki mücadelede erkekler 75 kiloda , Rus Vitaliy Kuzmenkov ile karşılaştı.

    Rakibine 8-1 üstünlük kuran milli sporcu, altın madalya elde etti. Kadir Kuş, galibiyetin ardından Türk bayrağıyla seyircileri selamladı.

    Erkekler 66 kiloda bronz mücadelesine çıkan Celal Koçak ise Azerbaycanlı Kanan Allahverdiyev'i 2-0 yenerek madalyanın sahibi oldu.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:15
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