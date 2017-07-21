Yıldız güreşçiler mindere çıkıyor
Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası, 24-30 Temmuz'da Bosna Hersek'te düzenlenecek.
Başkent Saraybosna'da gerçekleştirilecek organizasyonda, serbest ve grekoromen stil ile kızlarda 10 sıklette müsabakalar yapılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi 30 güreşçi temsil edecek. Bosna Hersek'te mindere çıkacak ay-yıldızlı güreşçiler şöyle:
Erkekler serbest stil
42 kilo Furkan Üçoluk
46 kilo Adem Burak Uzun
50 kilo Doğan Kara
54 kilo Hamza Alaca
58 kilo Tolga Akyüz
63 kilo Coşkun Keleş
69 kilo Umur Aybey
76 kilo Ünal Karabacak
85 kilo Ömer Ağtaş
100 kilo Anıl Berk Kılıçsallayan
Erkekler grekoromen stil
42 kilo Barış Erbek
46 kilo Mükremin Akbaş
50 kilo Mert İlbars
54 kilo Kadir Kamal
58 kilo Mustafa Sefa Yıldırım
63 kilo Emrullah Candır
69 kilo Furkan Dülger
76 kilo Ubeyid Karamuk
85 kilo Muhammed Furkan Dursun
100 kilo Metmet Atçı
Kızlar
38 kilo Büşra Atansever
40 kilo Zehra Demirhan
43 kilo Yeşim Nur Armut
46 kilo Bedriye Aksu
49 kilo Melda Dernekçi
52 kilo Zeynep Yetgil
56 kilo Yağmur Çakmak
60 kilo Cansu Aksoy
65 kilo Merve Karadeniz
70 kilo Mehtap Gültekin
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:51
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'Isla’yı bedava vermezler' iddiası
Toplam 1
Yorum
İSTANBUL KEBAP DİYORLAR MASKARALIK DEĞİL Mİ BU.
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Yedek kulübesinde tepki çeken görüntü
Toplam 68
Yorum
şems Şu Ayhan Akmanı sevemedim gitti.
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Kucka sitemi!
Toplam 8
Yorum
SenolL34 Bu sene şampiyonluğun en büyük adayıyız diyen ve bir kuckayla taraftardan bunları bekleyen başkana şaşırıyorum. küser bak size sonra :)
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