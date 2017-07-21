 Yıldız güreşçiler mindere çıkıyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Yıldız güreşçiler mindere çıkıyor

    Yıldız güreşçiler mindere çıkıyor

    Yıldızlar Avrupa Şampiyonası, 24-30 Temmuz'da Bosna Hersek'te düzenlenecek.

    Başkent Saraybosna'da gerçekleştirilecek organizasyonda, serbest ve grekoromen stil ile kızlarda 10 sıklette müsabakalar yapılacak.

    Şampiyonada Türkiye'yi 30 güreşçi temsil edecek. Bosna Hersek'te mindere çıkacak ay-yıldızlı güreşçiler şöyle:

    Erkekler serbest stil

    42 kilo Furkan Üçoluk

    46 kilo Adem Burak Uzun

    50 kilo Doğan Kara

    54 kilo Hamza Alaca

    58 kilo Tolga Akyüz

    63 kilo Coşkun Keleş

    69 kilo Umur Aybey

    76 kilo Ünal Karabacak

    85 kilo Ömer Ağtaş

    100 kilo Anıl Berk Kılıçsallayan

    Erkekler grekoromen stil

    42 kilo Barış Erbek

    46 kilo Mükremin Akbaş

    50 kilo Mert İlbars

    54 kilo Kadir Kamal

    58 kilo Mustafa Sefa Yıldırım

    63 kilo Emrullah Candır

    69 kilo Furkan Dülger

    76 kilo Ubeyid Karamuk

    85 kilo Muhammed Furkan Dursun

    100 kilo Metmet Atçı

    Kızlar

    38 kilo Büşra Atansever

    40 kilo Zehra Demirhan

    43 kilo Yeşim Nur Armut

    46 kilo Bedriye Aksu

    49 kilo Melda Dernekçi

    52 kilo Zeynep Yetgil

    56 kilo Yağmur Çakmak

    60 kilo Cansu Aksoy

    65 kilo Merve Karadeniz

    70 kilo Mehtap Gültekin

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:51
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