 Güreş'te 3 altın madalya! – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Güreş'te 3 altın madalya!

    Güreş'te 3 altın madalya!

    Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde milli güreşçiler , ve , altın madalya kazandı.

    Kavak Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda erkekler 59 kiloda mindere çıkan , Rus rakibi Kirill Andreevich Chulkov'u 5-3 mağlup ederek altın madalya elde etti.

    , 98 kilo müsabakasında Rus Vladislav Tarasov'u 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    ise 71 kiloda Portekizli Hugo Miguel Passos ile karşılaştı. Milli güreşçi, 4-0 öndeyken müsabaka doktorunun sakatlanan rakibinin mücadele edemeyeceğine karar vermesi sonucunda karşılaşmadan hükmen galip ayrıldı ve altın madalya kazandı.

    Müsabaka esnasında başını sert bir şekilde yere çarparak bilincini yitiren Passos, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Portekizli güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    80 kiloda bronz mücadelesine çıkan Ahmet Talha Kaçur ise Bulgar rakibi Hristo Georgiev Pavlov'a 2-0 üstünlük kurarak madalyayı boynuna taktı.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:32
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