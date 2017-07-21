Güreş'te 3 altın madalya!
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde milli güreşçiler Mehmet Ali Yiğit, İlhan Çıtak ve Muhammet Akdeniz, altın madalya kazandı.
Kavak Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda erkekler 59 kiloda mindere çıkan Mehmet Ali Yiğit, Rus rakibi Kirill Andreevich Chulkov'u 5-3 mağlup ederek altın madalya elde etti.
İlhan Çıtak, 98 kilo müsabakasında Rus Vladislav Tarasov'u 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Muhammet Akdeniz ise 71 kiloda Portekizli Hugo Miguel Passos ile karşılaştı. Milli güreşçi, 4-0 öndeyken müsabaka doktorunun sakatlanan rakibinin mücadele edemeyeceğine karar vermesi sonucunda karşılaşmadan hükmen galip ayrıldı ve altın madalya kazandı.
Müsabaka esnasında başını sert bir şekilde yere çarparak bilincini yitiren Passos, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Portekizli güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
80 kiloda bronz mücadelesine çıkan Ahmet Talha Kaçur ise Bulgar rakibi Hristo Georgiev Pavlov'a 2-0 üstünlük kurarak madalyayı boynuna taktı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:32
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 13
Yorum
HASAN 3 e 5 e bakmayın satın gitsin hem yıllık maliyetinden kurtulmuş oluruz eğer yıllık alacağını sorun etmezse feragat ederse gönderin genç ve yırtıcı bir forvet alın eskiden efsaneydi ama artık pili bitmiş topa bile vuramıyor gücü yok.sürekli sakat ve formsuz.
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10’u kaybetti!
Toplam 57
Yorum
bjk 1903 eger gs yönetimi senejderi satıp mesut öziili alsalardı o zaman tamam derdik iş bitirici oyuncu alındı diye
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10’u kaybetti!
Toplam 57
Yorum
bjk 1903 belhanda ve bruma topu kalaye getirecek ceza sahasına getirecek oyuncular iş bitirecek oyuncu degiller bu planlamayı gs yanlış yaptı
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