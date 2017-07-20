Rıza’nın gözü zirvede

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, gelecek ay yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

Ankara'da kamp yapan şampiyon sporcu, "3. dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Tabii başarılı olmak için yoğun antrenman yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Umarım, ülkeme bir büyük başarı daha yaşatacağım" dedi.