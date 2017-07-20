 Rıza’nın gözü zirvede – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Rıza’nın gözü zirvede

    Rıza’nın gözü zirvede

    Milli güreşçi , gelecek ay yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

    Ankara'da kamp yapan şampiyon sporcu, "3. dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Tabii başarılı olmak için yoğun antrenman yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Umarım, ülkeme bir büyük başarı daha yaşatacağım" dedi.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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