En büyük Balaban
Ata sporumuzun beşiği Kırkpınar’da final nefesleri kesti. Rakibi Okulu’yu açık düşüren İsmail Balaban 4 yıl sonra başpehlivan oldu.
Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde izleyenler bir kez daha Ata sporumuza doydu. Yarı finalde Hamza Köseoğlu'nu mağlup eden İsmail Balaban ile Şaban Yılmaz'ı geçen Orhan Okulu finale kaldı. Türk'ün şanlı tarihinin en eski spor organizasyonu olan Kırkpınar'ın finali de muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. İsmail Balaban ile Orhan Okulu birbirlerine üstünlük kuramayınca puan güreşine geçildi. Daha atak güreşen İsmail, Sarayiçi Ermeydanı'nı dolduran güreşseverlerin de desteğini arkasına aldı. Balaban, bir pozisyonda yerde yakaladığı Okulu'yu açık düşürerek 'başpehlivan' oldu. Balaban, Okulu ile yaptığı 7. maçta rakibine karşı 2. zaferini elde etti.
'ANTALYA'YA ARMAĞAN OLSUN'
2013 yılında rakibinin dopinli çıkması nedeniyle başpehlivan olan Balaban bu mutluluğu Ermeydanı'nda yaşamanın sevincini tattı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın altın kemeri taktığı başarılı güreşçi "Bu Ermeydanı'nda 2013'te kemer sonradan geldi. Sarayiçi Ermeydanı'nda bunu yaşamak hayalimdi. Allahıma şükür olsun Kaç senedir hayalimizdi. Antalya'ya armağan olsun" ifadelerini kullandı.
TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI
Kırkpınar bu yıl bir hayli hareketli geçti. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Sarayiçi Ermeydanı tıklım tıklım doldu. Güreşseverler, Türk'ün ata sporunun zirvesi olan Kırkpınar'a bir kez daha büyük ilgi gösterdi. Birbirinden heyecanlı güreşlerde alkışları ve tezüharatlarıyla sporcuları destekledi.
AĞANIN ELİ TUTULMAZ
Kırkpınar Ağalığına rekor bedel... 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığı için ihale 400 bin TL'den açıldı. İşadamları arka arkaya rakamı artırdı. Son olarak Ahmet Çetin 1 milyon 522 bin TL rekor bedelle gelecek senenin ağası oldu. Bu rakam Kırkpınar tarihine geçti. Vatandaşlar, yeni ağayı alkışladı.
'ANTALYA'YA ARMAĞAN OLSUN'
2013 yılında rakibinin dopinli çıkması nedeniyle başpehlivan olan Balaban bu mutluluğu Ermeydanı'nda yaşamanın sevincini tattı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın altın kemeri taktığı başarılı güreşçi "Bu Ermeydanı'nda 2013'te kemer sonradan geldi. Sarayiçi Ermeydanı'nda bunu yaşamak hayalimdi. Allahıma şükür olsun Kaç senedir hayalimizdi. Antalya'ya armağan olsun" ifadelerini kullandı.
TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI
Kırkpınar bu yıl bir hayli hareketli geçti. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Sarayiçi Ermeydanı tıklım tıklım doldu. Güreşseverler, Türk'ün ata sporunun zirvesi olan Kırkpınar'a bir kez daha büyük ilgi gösterdi. Birbirinden heyecanlı güreşlerde alkışları ve tezüharatlarıyla sporcuları destekledi.
AĞANIN ELİ TUTULMAZ
Kırkpınar Ağalığına rekor bedel... 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığı için ihale 400 bin TL'den açıldı. İşadamları arka arkaya rakamı artırdı. Son olarak Ahmet Çetin 1 milyon 522 bin TL rekor bedelle gelecek senenin ağası oldu. Bu rakam Kırkpınar tarihine geçti. Vatandaşlar, yeni ağayı alkışladı.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
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