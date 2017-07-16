Güreşçiler iddialı
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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Valbunea'ya büyük tepki!
Toplam 14
Yorum
Fener Yorumlar ya başka takım taraftarlarının yada bizim futbol cahili taraftarlarımızın yorumları. Skora aldanmayın futbol zevk vermeye başladı;)
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Talisca zammı kaptı, cezadan kurtulamadı
Toplam 1
Yorum
çArşı itiraz et bide istersen yuruyerek gelsen brezılyadan daha cabuk gelırdın be 2 hafta oldu
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Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 7
Yorum
başlığa bak takım sanki 5 gol yedi
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