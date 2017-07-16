 Güreşçiler iddialı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Güreşçiler iddialı

    Güreşçiler iddialı
    Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda yarışacak Güreş Milli Takımı, kendi rekorunu kırmaya çalışacak. 2013'te Sofya'daki oyunlarda 1 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 10 madalya kazanan ayyıldızlı ekip, bu başarısını geliştirmeyi hedefliyor. Antrenör Rüstem Koyuncu, 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek oyunlar için 5 aydır yoğun kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Güreşçiler iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.