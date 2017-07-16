Güreşçiler iddialı

Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda yarışacak Güreş Milli Takımı, kendi rekorunu kırmaya çalışacak. 2013'te Sofya'daki oyunlarda 1 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 10 madalya kazanan ayyıldızlı ekip, bu başarısını geliştirmeyi hedefliyor. Antrenör Rüstem Koyuncu, 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek oyunlar için 5 aydır yoğun kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.