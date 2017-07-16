 Er Meydanı inledi – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Er Meydanı inledi

    Er Meydanı inledi

    656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Favori isimler Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil elendi. Altın kemer bugün sahibini bulacak.

    'nde, başpehlivanlık çeyrek finalistleri üçüncü tur müsabakaları sonrasında belli oldu. Favori isimlerden Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil rakiplerine yenilerek altın kemer şansını kaybetti. Diğer başpehlivanlar İsmail Balaban, Salih Erinç, Fatih Atlı, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Hamza Köseoğlu, Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. 656. Kırkpınar Başpehlivanı bugün belli olacak. Öte yandan güreşlerde istenmeyen olaylar da Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde Deniz Yasak'ın rakibi Gökhan Göçke'yi yenmesinin ardından Gökçe, duş ve soyunma odalarının bulunduğu alanda Deniz Yasak'a paspas sopasıyla saldırarak göğsünden ve ağzından yaraladı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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